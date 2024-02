Il manto stradale improvvisamente si apre in via Morghen e inghiotte la sua auto intorno alle 5 del mattino di oggi. Sono minuti drammatici per un automobilista e un passeggero. Sul posto accorrono i vigili del fuoco che riescono a metterlo in salvo. Solo escoriazioni per i malcapitati. "Sono vivi per miracolo", racconta a NapoliToday uno dei genitori dei due ragazzi coinvolti nel crollo stradale.

A causare l'enorme voragine una probabile infiltrazione d'acqua nel civico 63 di via Morghen. Sul posto sono intervenute otto ambulanze dell'Asl Napoli 1. Trasportato un ferito in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Il piano terra dell'edificio improvvisamente è stato inondato dalle acque per probabile rottura delle condutture con gli inquilini che sono saliti tutti verso i piani alti del palazzo per mettersi in salvo.

Per ragioni di sicurezza diverse strade del Vomero sono senz'acqua in queste ore.

Le disposizioni del Comune

La nota del Comune di Napoli sulla voragine: "Alle cinque di questa mattina una grossa voragine si è aperta nel manto stradale di via Morghen, angolo via Bonito. Il crollo ha inghiottito un albero e due vetture in transito; gli occupanti, tratti in salvo dai Vigili del Fuoco, non hanno riportato gravi conseguenze, ancora in corso il recupero delle auto. Dalle prime verifiche sembrerebbe collassata la fogna e risulta spezzata la condotta idrica di carico che è stata chiusa, nella zona di San Martino e da piazza Vanvitelli a salire è stata quindi interrotta la fornitura di acqua. Previsto lo sgombero dello stabile di via Morghen vicino alla voragine. In via Kerbaker, sottoposta rispetto al luogo del crollo, si registra una copiosa fuoriuscita di acqua da alcuni terranei ed alcuni appartamenti sono stati allagati. Anche in via Solimena, dove recentemente si era registrato il cedimento di una conduttura idrica, e presente una copiosa fuoriuscita di acqua. Sul posto, oltre i Vigili del Fuoco, presente la Polizia Locale, il 118 e le squadre di Abc. Via Morghen è chiusa all'altezza di via Bonito. Le auto dirette a San Martino girano per via Morghen- Cimarosa- Michetti . Le auto che provengono da San Martino scendono per via Michetti - Cimarosa - Donizetti. Via Michetti e via Cimarosa a doppio senso".

"Segnalazioni inascoltate"

"Sotto i nostri piedi c'è il vuoto! Come nelle progettualità di tanti politici per il nostro territorio. Allarmi e segnalazioni inascoltate da parte del Comune.

Sgomberati provvisoriamente anche anziani e bambini. Non è la prima volta che a Napoli succede un episodio del genere. La strada è stata chiusa temporaneamente. Perché non si è fatto un monitoraggio attento e capillare della zona, delle nostre strade, della messa in sicurezza? Traffico nella zona Vomero in continuo tilt, questo in superficie ma i nostri politici si sono mai occupati del sottosuolo e degli impianti? I cittadini non si sentono nemmeno più sicuri a camminare a piedi tra buche, fossi e voragini. Occorrono esperti che con planimetria alla mano devono fare una mappatura di tutta la zona e mettere in sicurezza con ditte specializzate il sottosuolo. I famosi fondi europei spesso ritornano al mittente perché mancano i progettisti. Siamo alla frutta, immagini indegne di una città civile, tra l'altro ieri non c'era nessuna allerta meteo, e se ci fosse stata? Quante voragini avremmo contato stamane? I cittadini della zona collinare sono stanchi, non aspettano più risposte ma interventi fattivi e concreti dalla politica. Non ci sono controlli costanti e l'acqua continua ad infiltrarsi nel sottosuolo creando danni enormi. Questa volta la polvere che mettete sotto il tappeto è venuta a galla e si è palesata con un'enorme voragine che poteva provocare morti e feriti", denuncia a NapoliToday l'avvocato Angelo Pisani che risiede nelle vicinanze dell'area interessata dalla voragine.