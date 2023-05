Serie D/Girone I - Mariglianese, disfatta anche all'ultima giornata: la Polisportiva Santa Maria ribalta i biancazzurri al Carrano

Ultima giornata di campionato, derby campano nell’anticipo del trentaquattresimo turno. Allo Stadio Carrano va in scena la sfida tra la Polisportiva Santa Maria Cilento, salva e senza altre ambizioni di classifica, e la Mariglianese, retrocessa in Eccellenza. La squadra di mister Polverino punta a chiudere bene un percorso pieno di insidie e trappole non evitate. L’approccio alla partita è positivo per la truppa napoletana che passa in vantaggio con Maydana. La conclusione con il mancino da parte dell’attaccante, sugli sviluppi di una rimessa laterale dalla destra, s’infila alle spalle di Cannizzaro sul secondo palo. Poco prima della mezz’ora di gioco ci pensa Tandara a ristabilire la parità nel punteggio: il numero 9 sfrutta un lancio al bacio di Maio e fa 1-1. Il match, divertente ed equilibrato, non cambia nella ripresa. Al 74’ però i giallorossi mettono la testa avanti: Gaeta inventa con una magia per Coulibaly che, a tu per tu con l’estremo difensore, non sbaglia. La squadra di mister Di Gaetano termina il campionato con l’undicesima vittoria e con l’obiettivo salvezza in cassaforte da tempo. Per la Mariglianese, che chiude in ultima posizione e con il ritorno in Eccellenza, arriva la ventiduesima sconfitta nella competizione.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (4-4-2): Cannizzaro (75’ Fezza); Coulibaly, Diop, Di Cristina, Ferrigno (55’ Tiberio); De Marco, Maio, De Leonardis (64’ Ferrante), Catalano (91’ Gaeta); Tandara, Johnson (91’ Ielo). A disposizione: Campanella, Morlando, Ventura, D’Auria. Allenatore: Di Gaetano

Mariglianese (3-5-2): Cappa (91’ Lesta); Petruccelli, Piscopo, Monteleone; Autiero (55’ Massaro), Oliva, Maydana, Schena (64’ Ferraro), Ciaravolo; Bacio Terracino (69’ Corbisiero), Barillari (66’ Giordano). A disposizione: Falivene, Reymond, Esposito, Fiorillo. Allenatore: Polverino

Arbitro: Francesco Scarati di Termoli

Marcatori: 12’ Maydana (MG), 27’ Tandara (SM), 74’ Coulibaly (SM).

Ammoniti: Tiberio, Coulibaly (SM), Piscopo, Maydana, Ciaravolo (MG), Maydana (MG)