Volata Paganese-Sorrento in vetta al campionato, c'è la possibilità di arrivo a pari punti: ecco cosa dice il regolamento

Ultima giornata di campionato, novanta minuti decisivi e poi si conoscerà la vincitrice: la corazzata Paganese, in vetta con un solo punto di vantaggio, o la rivelazione Sorrento, prima inseguitrice? Tutto da decifrare nel Girone G di Serie D, il prossimo weekend decreterà la squadra che si aggiudicherà la promozione in Serie C. Per la squadra allenata da Domenico Giampà ci sarà in programma la trasferta sul campo della Tivoli. I costieri invece saranno ospiti dell’Angri per il derby del turno conclusivo. Lo spogliatoio rossonero ci crede e proverà il sorpasso fino alla fine. Volata di marca campana, i ragazzi di Vincenzo Maiuri sognano l’incredibile rimonta al vertice. Tutto è nelle mani della Paganese che potrà assicurarsi il salto di categoria con un successo. Il Sorrento dovrà vincere e sperare in un passo falso degli azzurrostellati. C’è il rischio, tuttavia, di un arrivo a pari punti. In quest’eventualità non saranno presi in considerazione i risultati degli scontri diretti tra le due squadre o la differenza reti. La Lega Nazionale Dilettanti sarà tenuta ad organizzare una partita di spareggio, in gara secca e su campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore.