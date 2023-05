Sorrento, il direttore sportivo Amarante: "Stagione ricca di soddisfazioni, adesso vogliamo completare l'opera"

Un punto di svantaggio rispetto alla Paganese capolista e un’ultima giornata da vivere con grande attesa. Al vertice del Girone G di Serie D c’è equilibrio e incertezza, il Sorrento di Vincenzo Maiuri sogna il sorpasso all’ultima curva. Per i rossoneri in programma c’è la trasferta di Angri, mentre gli azzurrostellati sono ospiti della Tivoli: le avversarie delle due formazioni in bagarre in cima lottano per la salvezza diretta. Il direttore sportivo dei costieri, Alessandro Amarante, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia dell’ultima partita: “È stata una annata ricca di soddisfazioni e che speriamo di chiudere mettendo la ciliegina sulla torta perché la squadra anche nei momenti difficili ha dimostrato di essere forte e di avere carattere. Dopo Caserta abbiamo reagito alla grande conseguendo tre vittorie importanti. Quindi sono certo che adesso, sulla linea del traguardo, non molleremo di un centimetro provando a prenderci quello che ci meritiamo. La società ci è stata sempre vicino, con il presidente Cappiello ed il vice presidente Michele Mauro che non ci hanno fatto mancare niente, il dg Starace è stato onnipresente insieme al segretario Iaccarino e lo staff tecnico tutto è stato il valore aggiunto insieme ovviamente ai ragazzi. Adesso, davvero non ci resta che completare l’opera sperando logicamente in un mezzo passo falso di chi è davanti”.