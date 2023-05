Serie D/Girone H - La Puteolana chiude la stagione con una sconfitta: il Matera vince in rimonta

Il verdetto è arrivato già lo scorso 23 aprile, con la retrocessione in Eccellenza da fanalino di coda del campionato. La Puteolana però affronta l’ultima partita della stagione con l’intenzione di onorare la piazza e la casacca: allo Stadio Conte va in scena la sfida contro il Matera, squadra al centro della classifica e che non ha più altre pretese in termini di obiettivi.

La cronaca si apre con le classiche fasi di studio tra le due formazioni, la prima occasione è costruita dai Diavoli Rossi con Guarracino che decide di fare tutto da solo: la conclusione all’11’ termina di poco sul fondo. Rispondono gli ospiti con una clamorosa opportunità per Piccioni al 14’, ma è bravo Sodani a disinnescarlo. Al quarto d’ora si rinnova il duello tra i due, ma questa volta il tiro è impreciso e finisce alto rispetto al bersaglio. Al 24’ Iaccarino non riesce a rendersi pericoloso a pochi metri dalla porta flegrea. Alla mezz’ora secondo miracolo di Sodani che respinge in angolo un tentativo di Piccioni. Sul ribaltamento di fronte, cinque minuti più tardi, arriva il vantaggio locale. Ancora Guarracino si carica la squadra sulle spalle, si libera con una serpentina in area e fulmina Pozzer all’angolino. Il punteggio si sblocca, nel finale di frazione non accade altro da segnalare e le squadre rientrano negli spogliatoi senza ulteriori novità. L’inizio di ripresa è di marca ospite, il Matera va a caccia del pareggio e la Puteolana tenta di chiudere la stagione con un risultato favorevole. Al 47’ Piccioni ci prova in girata, ma manca lo specchio. Al 51’ ghiotta chance per i biancazzurri, il palo nega l’esultanza a Lorusso. Al 58’ i ragazzi di Marra si fanno vedere in zona avanzata con una giocata larga da parte di Cappa. Il ritmo degli uomini di Ciullo sale e altre due occasioni importanti sono da menzionare. Al 61’ Russo va vicinissimo alla rete, poi è di nuovo il legno ad opporsi a Lorusso. Al 65’ Russo trafigge Sodani con un bolide dalla distanza e ristabilisce l’equilibrio nel parziale. L’annata complicata dei Diavoli Rossi si chiude con una sconfitta, la ventunesima nel Girone H di Serie D, maturata allo scadere: errore di Amelio, Orefice buca l’estremo difensore di casa e completa la rimonta. Il risultato finale allo Stadio Conte è di 1-2, iprossimi giorni dovranno rivelarsi già utili al club per la programmazione della prossima stagione sportiva.