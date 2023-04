Serie D/Girone I - La Mariglianese va ko contro il Real Aversa: Romano match winner

Il campionato della Mariglianese non ha altro da dire, con due giornate d’anticipo è arrivato il verdetto: retrocessione in Eccellenza. La squadra biancazzurra punta a chiudere positivamente la stagione e affronta il Real Aversa nella sfida valida per la trentatreesima giornata. La prima chance è per Romano che calcia a giro ma non trova lo specchio. Al 13’ gli ospiti passano in vantaggio, con il gol che decide la partita: cross di Cavallo dalla corsia destra, Romano si fa trovare pronto e insacca. La truppa casertana resta in proiezione offensiva e sfiora il raddoppio con Strianese al 21’. A quest’ultimo viene annullata anche una rete per fuorigioco attorno alla mezz’ora. Soltanto nel finale di gara, i napoletani si fanno vedere in zona avanzata con un calcio di punizione di Bacio Terracino dalla distanza. Nella ripresa, il Real Aversa si rende pericoloso con un colpo di testa impreciso di Romano. Al 53’ è Cappa a rendersi protagonista con una parata su Cavallo. Il duello si rinnova al 64’, altra risposta del portiere. Gli ospiti tengono il possesso e non rischiano quasi mai sulle incursioni della Mariglianese. Nel finale, rigore conquistato dai Normanni: dal dischetto Cappa è fenomenale su Schiavi. Si chiude così il confronto al Comunale di Brusciano.