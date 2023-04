Serie D/Girone H - La Puteolana rimonta il Lavello, ma non basta: gialloverdi vittoriosi nel recupero

Il destino è ormai segnato, la stagione ha sentenziato: retrocessione in Eccellenza. Per la Puteolana c’è l’ultima uscita in trasferta, la squadra di Salvatore Marra affronta il Lavello allo Stadio Lorusso di Venosa. Padroni di casa dominanti nel primo tempo con la rete di Romano al quarto d’ora di gioco e di Puntoriere poco dopo la mezz’ora. I flegrei accorciano con Cappa al 53’, ma Maione allunga ancora le distanze nel parziale. I Diavoli Rossi non ci stanno e, in cinque minuti a metà secondo tempo, ristabiliscono la parità. Guarracino avvicina i campani agli avversari nel punteggio, Trezza mette a segno la terza marcatura per gli ospiti. Soltanto in pieno recupero Liccardi regala i tre punti alla formazione di casa con il poker definitivo. Termina 4-3 al Lorusso, per la Puteolana si registra la ventesima sconfitta in campionato. I novanta minuti conclusivi per i ragazzi di Marra si giocheranno allo Stadio Domenico Conte contro il Matera, squadra che non avrà particolari ambizioni.