Serie D/Girone G - Nola ribaltato allo Sporting Club: l'Arzachena vince in rimonta, i bianconeri vedono la retrocessione

Una pesante e brutta sconfitta interna, in uno Sporting Club vuoto per una partita giocata a porte chiuse. Il Nola incappa nel quarto passo falso consecutivo, il quindicesimo in campionato: l’Arzachena espugna il fortino partenopeo e condanna i bianconeri verso la retrocessione (non ufficialmente, in attesa del risultato del Pomezia). Buon approccio al match per i padroni di casa che si affacciano dalle parti della difesa avversaria con una serie di corner. Al 12’, su una disattenzione della retroguardia ospite, Manfrellotti non trova il tempo per calciare: arriva Palmieri e punisce Fusco. Reazione immediata degli isolani con Gibilterra che non impensierisce Landi. L’estremo difensore si rende invece protagonista di un buon intervento al 26’ su un traversone insidioso dalla trequarti. Alla mezz’ora, asse Palmieri-Manfrellotti: l’Arzachena si salva in qualche modo. In pieno recupero del primo tempo, c’è il pareggio smeraldino con la zampata di Poli. Ad inizio ripresa, bianconeri vicini al nuovo vantaggio con Palmieri che sorprende Fusco con il tocco sotto: la traversa nega la gioia all’autore del primo gol. Al 54’ Staiano si avventa su un pallone perso da Bonacquisti e calcia dal limite, la traiettoria è larga. Passano tre minuti e gli uomini di Nappi ribaltano il punteggio con Gibilterra, abile con un tap-in a finalizzare un suggerimento di Poli. Al 75’ altra occasione per l’Arzachena con Piga che pesca Loi: il numero 10 cerca di piazzare la palla, Landi tiene in vita il Nola. Al 79’ Manfrellotti si ritrova davanti a Fusco, ma si fa ipnotizzare. Poi è Gonzalez a rendersi pericoloso con una punizione che finisce a lato di poco. Non accade altro, al triplice fischio è 1-2 per gli smeraldini allo Sporting Club.