De Rossi: "A Napoli troveremo un ambiente ostile. Da calciatore i tifosi azzurri mi facevano sentire importante" | VIDEO

“C'è sempre questa forte rivalità. Il giorno del mio addio avevo fatto una battuta dicendo che mi sarebbero mancati i miei tifosi e anche quelli avversari che mi facevano sentire importante. Quello di Napoli era uno stadio che per l'odio sportivo che mi riservava, mi faceva sentire qualcuno che era considerato. Di sicuro non passavo indifferente. Domani magari ci sarà un po’ di nervosismo nei confronti della loro squadra, ma poi al fischio d'inizio si getteranno tutti a fare il tifo per il Napoli. Sarà un ambiente ostile, come sempre allo stadio Maradona, ma noi siamo pronti a giocare anche in campi avversi. Lo abbiamo fatto in diverse circostanze, anche in Europa". Così Daniele De Rossi, ai microfoni del canale ufficiale della Roma, ha parlato del match contro il Napoli in programma domenica pomeriggio al Maradona.

"Sarà una partita molto difficile, perchè forse incontriamo l’unica squadra che come livello di giocatori sta davvero vicino all’Inter secondo me. L'anno scorso erano una squadra praticamente ingiocabile, quest’anno hanno qualche difficoltà, ma andiamo ad affrontare una squadra molto molto tosta", ha aggiunto l'allenatore giallorosso.