Serie D/Girone H - L'Afragolese aggancia il Gladiator: 2-2 al Vallefuoco

Pareggio tra Afragolese e Gladiator nella gara valida per la trentatreesima giornata del Girone H di Serie D. Posta in palio divisa tra le due squadre nello scontro diretto per la salvezza. Ci prova subito Squerzanti al 9' da calcio piazzato, Provitolo si fa trovare pronto. Al quarto d'ora risposta dei padroni di casa con De Marco che suggerisce per Da Dalt, la sfera finisce a lato. Poi ci prova direttamente De Marco, con Maresca che risponde con una strepitosa parata. Al 29' Corigliano imbecca con un gran lancio Squerzanti che entra in area e scavalca Provitolo con un perfetto pallonetto. Alla mezz'ora, locali in dieci per l'espulsione di Murolo. L'inferiorità numerica non frena la squadra di Buono che sfiora la rete con De Marco al 36' e con la traversa colpita da Tripicchio al 40'. Ad inizio ripresa, sull'asse Marianelli-Squerzanti, Tedesco spinge in rete e raddoppia. Prova a reagire l'Afragolese con De Marco, ma è ancora Provitolo a bloccare l'iniziativa di Panaioli. Al 66', sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Celiento, sbuca Martiniello che riapre la contesa. Passano sei giri di lancette e Picascia, dopo aver vinto un rimpallo al limite, calcia col mancino e fa 2-2. Al 76' lo stesso Picascia e Messina vengono allontanati dal campo, l'ultimo sussulto è di Arrivoli ma il punteggio non cambia più.