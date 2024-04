La Turris vince a Brindisi e festeggia, arriva la salvezza matematica

Blitz al “Fanuzzi” e salvezza conquistata. La Turris si impone sul campo del retrocesso Brindisi e ottiene la matematica permanenza in Serie C: la doppietta di Nicolao consegna la vittoria alla squadra di Leonardo Menichini. Il primo affondo della partita è di Vantaggiato su un disimpegno errato di Casarini, l’attaccante non inquadra lo specchio della porta. La formazione ospite risponde con una botta di Panelli dall’interno dell’area all’8’ e con un tiro di De Felice al 9’ respinto da Bonnin. Ottimo approccio al match da parte dei corallini che si affacciano ancora in attacco con Giannone (10’) e con un traversone insidioso di Scaccabarozzi (12’). Al 13’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Nicolao raccoglie l’assist di Maniero e gonfia la rete. I biancazzurri non ci stanno e replicano con Bonnin che manda alto con una deviazione aerea. Al 27’ la Turris raddoppia: Franco innesca l’azione per gli ospiti, la difesa ribatte e Nicolao, più lesto di tutti, si fa trovare pronto per la giocata vincente. Il primo tempo va in archivio con il gol del Brindisi che accorcia con una deviazione aerea di Petrucci. Ad inizio ripresa tentativo di Scaccabarozzi dal limite dell’area, la difesa pugliese smorza l’iniziativa del centrocampista. I padroni di casa provano a tenere il pallino del gioco, i biancorossi cercano di amministrare e di non rischiare. Al 69’ il palo salva i corallini, è Valenti a colpirlo dopo una discesa e l’ingresso in area. Nel finale la Turris gestisce, tiene a distanza il Brindisi dalla propria area e al triplice fischio festeggia la matematica salvezza.