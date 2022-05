Serie D/Girone H - Beffa finale per il Nola: il Casarano trova il pari in extremis

Doccia gelata nel finale per il Nola. La formazione di mister Carmelo Condemi fallisce l'occasione per chiudere i giochi in chiave salvezza e si fa raggiungere nelle battute conclusive dal Casarano. Diverse assenze per i bianconeri che devono fare a meno di Coratella e Donnarumma, il tecnico si affida a Figliolia e Izzo. La cronaca si apre soltanto al 41', dopo un primo tempo vivace ma bloccato. Pochi minuti prima dell'intervallo, lancio in profondità per Figliolia: l'ariete nolano anticipa di petto Ianni in uscita e spedisce nel sacco. Nel secondo tempo il Nola si deve ridimensionare, complice l'infortunio proprio del numero 9. All'85' Staiano e D'Angelo potrebbero portare i padroni di casa sul raddoppio ma falliscono le iniziative. A due dal 90' Dellino approfitta di un cross dalla destra per battere l'estremo difensore locale e pareggiare i conti.

Così Condemi al termine della partita: "Abbiamo sbagliato nuovamente la gestione nel finale. Avevamo l’occasione di chiuderla nel finale, è pesato alla fine non averlo fatto. Avevamo molti under in campo e diversi infortunati, per questo mi sento di dire grazie per l’impegno a tutti i miei ragazzi". Mario Cappa ha dichiarato: "Dispiace per il finale, volevamo vincerla e guardare al futuro in maniera più tranquilla. Dispiace per gli infortuni di Donnarumma e Figliolia, arriveremo a questa salvezza anche per loro".

Il tabellino

Nola: Cappa, D’Ascia (19′ Prevete, poi sostituito da Corbisiero al 70′), D’Orsi, Cassandro, Izzo, Acampora (83′ Togora), Caliendo, Zito, Ruggiero (79′ Miocchi), D’Angelo, Figliolia (46′ Staiano). A disposizione: Mariano, SIcignano, Gaetano, Di Dato. Allenatore: Carmelo Condemi

Casarano: Ianni, Vitofrancesco, Raimo, Meduri, Sanchez, Rizzo, Fontana (53′ Avantaggiato), Atteo (83′ Perdicchia), Santarcangelo, Logoluso, Tedesco (53′ Dellino). A disposizione: Montoya, Dambros, Romano, De Stefano, Signorelli, Greco. Allenatore: Cristian Manco

Arbitro: Gandino di Alessandria (assistenti Stefania Signorelli di Paola e Mascali di Paola)

Reti: Figliolia 41′ (N), Dellino 88′ (C)

Ammoniti: Di Dato (N), Dellino, Rizzo (C)