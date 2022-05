Serie D/Girone H - Mariglianese ko al Città degli Ulivi: il Bitonto vince e si qualifica ai playoff

Seconda sconfitta consecutiva, una classifica che torna ad essere preoccupante e l'obiettivo di riscattarsi immediatamente. La Mariglianese di mister Luigi Sanchez crolla anche sul rettangolo verde del Bitonto e viene tirata giù dalla parte calda della graduatoria. Al Città degli Ulivi esultano i padroni di casa che tagliano il traguardo dei playoff: obiettivo raggiunto per i neroverdi.

Primo quarto d'ora di gioco senza occasioni da rete da segnalare. Al 17' Taurino da destra pennella per D'Anna: conclusione al volo e sfera alle spalle di Maione. Due giri di lancette e Santoro si divora da pochi passi il raddoppio immediato. Al 34' il mancino di Piarulli, su suggerimento di Santoro, mette fuori causa Maione complice altresì una deviazione e vale il 2-0 casalingo. Il Bitonto continua a non rischiare nulla fino al recupero: duplice fischio arbitrale e tutti negli spogliatoi. Al 68' controllo errato di Biason in area e palla che finisce sul braccio: per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli undici metri va Esposito che spiazza Cannizzaro e accorcia. Poco più tardi, campani in dieci per l'espulsione di Pantano. All'87' Lacassia cerca gloria in attacco con un rasoterra dalla media distanza: para a terra Maione. Nel finale, Addae sfiora il tris. Non succede più nulla: è 2-1 pugliese al Città degli Ulivi.

Il tabellino

Bitonto: Cannizzaro; Biason, Lanzolla, Petta; Palumbo (82' Lacassia), Addae, Riccardi, Piarulli, D’Anna; Taurino (55' Lattanzio), Santoro (85' Iadaresta). A disposizione: Figliola, Masellis, Rapio, Guarnaccia, Manzo, Ferrante. Allenatore: Potenza

Mariglianese: Maione; Micillo (46' De Angelis), Tommasini, Varchetta, Arrivoli (46' De Martino); Faiello, Langella, Palumbo (29’ Pantano); Massaro (78' Rimoli), Esposito, Ragosta (61' Tagliamonte). A disposizione: Cafariello, Aracri, De Giorgi, Marzano. Allenatore: Sanchez

Arbitro: Tesi (Lucca)

Assistenti: Claps e Martinelli (Potenza)

Marcatori: 17’ D’Anna (B), 34’ Piarulli (B), 69' rig. Esposito (M)

Ammoniti: Taurino, Palumbo, Iadaresta (B); Tommasini, Varchetta, Langella (M)

Espulso: Pantano (M) al 71' per doppia ammonizione