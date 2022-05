Serie D/Girone G - L'Afragolese ribalta la Cynthialbalonga: decidono Longo e Celiento

Quattro partite senza vittoria e l'obbligo di riscatto per blindare un posto nella griglia playoff. Il recupero della ventinovesima giornata del Girone G di Serie D mette davanti Afragolese e Cynthialbalonga. I ragazzi di Franco Fabiano, archiviato il pareggio ottenuto sul campo del Cassino, sono impegnati nell'infrasettimanale per il positicipo del dodicesimo turno di ritorno.

Prima occasione del match di marca laziale con Roberti che si gira e conclude in porta, Campisi blocca la sfera. Al 13' ancora Roberti, ben servito da un compagno, tenta la botta: l'estremo difensore si oppone e si rifugia in angolo. A metà frazione, attorno al 24', gli ospiti passano in vantaggio col guizzo vincente di Alessandro. Il gol scuote i campani che, alla prima opportunità, ristabiliscono la parità: Esposito ruba la sfera e serve Longo che, a tu per tu col portiere, non sbaglia. Destro chirurgico e pallone nel sacco. Nel finale di frazione, i rossoblù completano la rimonta e chiudono avanti. Contropiede micidiale di Celiento che supera due avversari, libera il destro e insacca per il 2-1.

Allo Stadio Caduti di Brema di Barra la ripresa inizia col parziale che sorride alla brigata di Fabiano. Al 52' è pericolosa la Cynthialbalonga con una punizione di Bolo: brano Campisi nella circostanza ad allontanare la minaccia. Sul capovolgimento di fronte, Esposito sfiora il tris con una conclusione dal limite dell'area: traiettoria larga di pochissimo. Al 57' i laziali vanno vicini al pareggio con Barbarossa che svetta ma colpisce il palo. L'Afragolese gestisce e amministra il minimo vantaggio nel punteggio, la squadra di Fabiano tiene a distanza gli ospiti e cercare di non concedere varchi. Al 96' Campisi è miracoloso su Alessandro. Al triplice fischio si concretizza il successo per i padroni di casa.

I rossoblù ritrovano la vittoria in campionato, blindano momentaneamente la quinta piazza salendo a 52 punti e mantengono a distanza in graduatoria gli avversari odierni, fermi a 47.