Serie D/Girone I - Trasferta amara per il Portici: Cittanovese ok nel segno di Savasta

Trentacinquesima giornata del Girone I di Serie D, per il Portici di Savio Sarnataro c'è la delicata trasferta sul campo della Cittanovese da affrontare. Allo Stadio Morreale-Proto, la truppa partenopea va a caccia di punti per migliorare il rendimento e il posizionamento in classifica. La formazione calabrese, dal canto suo, cerca lunghezze utili per restare in scia della zona playoff: il traguardo è difficile da agguantare, ma i padroni di casa ci credono.

La partita non regala molti spunti, i giallorossi si portano subito in proiezione offensiva e passano in vantaggio al quarto d'ora di gioco. Ci pensa Savasta ad approfittare della transizione d'attacco: il calciatore locale sfrutta l'occasione, batte Zizzania e sblocca il risultato. Gli ospiti tentano di ritornare in partita e ristabilire l'equilibrio, ma i ragazzi di Francesco Di Gaetano lasciano pochi spazi disponibili. Soltanto ad avvio ripresa, i partenopei sfiorano il pareggio: nella circostanza, Bruno è provvidenziale con una parata che salva il risultato sulla linea. Succede poco altro, il Portici rimedia la terza sconfitta nelle ultime cinque disputate e non offre continuità al successo casalingo col Trapani. Il prossimo appuntamento sarà al San Ciro contro il Rende nel weekend alle porte.

Il tabellino

Cittanova (3-5-2): Bruno; Ferrante, Napoli, Condomitti; Corso, Sinatra, Biondo, De Leonardis, Savasta; Bonanno, De Marco. A disposizione: Genovese, Formia, Carabillò, Ficara, Gaudio, Battimili, Maggio. Allenatore: Francesco Di Gaetano

Portici (4-3-3): Zizzania; Cirillo, Russo, Stallone, Riccio; Maranzino, Castagna, Carotenuto; Lauro, Manfrellotti, Filogamo. A disposizione: Scheaper, Pisani, Guida, Romano, Scala, Granata, Di Benedetto, Onda, Marino. Allenatore: Salvatore Sarnataro

Arbitro: Domenico Mallardi di Bari

Marcatori: 15’ Savasta (C)