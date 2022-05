Serie D/Girone H - Il San Giorgio pareggia col Nardò: Varela risponde a Caputo

Nessun vincitore nello scontro salvezza del Paudice. L'appuntamento infrasettimanale tra San Giorgio e Nardò va in archivio col pareggio: gli ospiti passano in vantaggio nella parte iniziale del primo tempo, i padroni di casa ristabiliscono l'equilibrio soltanto nella ripresa.

Buona partenza per la compagine pugliese che si affaccia in avanti con una conclusione di Mariano sugli sviluppi di una punizione: la giocata non crea problemi ai locali. Al 20' Puntoriere, protagonista al Santa Maria delle Grazie qualche giorno fa, si guadagna un calcio di rigore. Dagli undici metri va Caputo che realizza e sblocca il risultato. I campani si proeittano in zona offensiva, ma non trovano il varco vincente. Il Nardò sfiora il raddoppio con Mancarella e con Caputo: Bellarosa è provvidenziale nelle due circostanze. Prima dell'intervallo, Varela va vicino al gol ma è bravo Petrarca in uscita. Nella ripresa, il San Giorgio accarezza l'idea del pari con un tiro a giro di Mancini e con una botta di Raiola. Al 61' traversone di Sepe, sponda di Navas e tap-in di Varela. I ragazzi di Ambrosino ci credono e provano a ribaltarla ancora con Varela e Navas. Il risultato non cambia ulteriormente, è 1-1 al triplice fischio.

Il tabellino

San Giorgio: Bellarosa, Guarino (65’ Landolfo), DeSiena (65’ Raucci), Cassese, Sepe, Argento (46’ Raiola), Navas, Ruggiero, Varela, Mancini, Di Pietro. Allenatore: Ambrosino

Nardò: Petrarca, De Giorgi, Romeo, Caracciolo, Alfarano (67’ Cristaldi), Masetti, Mariano, Mancarella, Caputo (53’ Mengoli), Puntoriere, Cancelli (65’ Fiorentino). Allenatore: De Candia

Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro

Marcatori: 20' rig. Caputo (N), 61' Varela (SG)

Ammoniti: Navas, Sepe, Guarino (SG)