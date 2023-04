Serie C/Girone C - Turris, è salvezza con un turno d'anticipo: 2-1 alla Viterbese, festa al Liguori

Una vittoria in rimonta che vale la salvezza diretta: la Turris supera l’ostacolo Viterbese allo Stadio Liguori e raggiunge il traguardo con una giornata d’anticipo. Non inizia nel migliore dei modi la partita per i Corallini, dopo pochi secondi Contessa è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare: al suo posto entra Boccia. Al 3’ gli ospiti passano in vantaggio con Marotta che approfitta di una traversa colpita da D’Uffizi e corregge in rete. Al 13’, su una punizione calciata da Giannone, Maniero sfiora il bersaglio: la palla finisce di un nulla distante dalla traversa. Al quarto d’ora, Bisogno è chiamato al grande intervento su una deviazione aerea di Frascatore. Tanta intensità da parte dei biancorossi che vanno vicini al gol anche al 26’ con un’incornata non precisa di Boccia e al 30’ con un missile di Franco che accarezza l’incrocio dei pali. La Viterbese risponde con una conclusione di potenza di Barillà e con la rete annullata a Ricci per offside. Al 41’ Megelaitis scivola e travolge Rizzo: secondo giallo e inferiorità per la truppa di Lopez, espulso per proteste. Al 44’ Bisogno mette giù Rizzo in area e l’arbitro assegna il rigore: dal dischetto Maniero non fallisce. Ad inizio ripresa, Maldonado scarica un bolide neutralizzato dall’estremo difensore, Nesta poi allontana. Al 54’ Maniero trova il bis, ma il direttore di gara fischia fallo in attacco. Soltanto qualche secondo più tardi, il Liguori può festeggiare: Rizzo mette al centro, Frascatore si fa trovare pronto e ribalta il parziale. Al 58’ Maniero è infallibile, il signor Saia di Palermo annulla per fuorigioco. Al 69’ Turris graziata da Deveyak, il palo colpito nega la gioia alla Viterbese. A quindici dalla fine, Longo non capitalizza l’intuizione di Haoudi. Non succede altro, al triplice fischio la Turris si assicura la permanenza diretta in Serie C.

Il tabellino

Turris (3-4-3): Fasolino; Miceli, Di Nunzio, Frascatore; Rizzo, Maldonado (74’ Acquadro), Franco, Contessa (2’ Boccia); Giannone (83’ Schirò), Maniero (74’ Longo), Guida (74’ Haoudi). A disposizione: Antolini, Perina, Taugourdeau, Vitiello, Ercolano, Primicile, D'Alessandro, Finardi, Zampa. Allenatore: Fontana

Viterbese (3-4-2-1): Bisogno; Riggio (60’ Polidori), Ricci, Monteagudo; Nesta, Megelaitis, Semenzato, Deveyak; Barillà (79’ Rabiu), D'Uffizi (46’ Mastropietro); Marotta. A disposizione: Dekic, Chicarella, Oavlev, Mbaye, Marenco, Capparella, Ingegneri, Montaperto. Allenatore: Lopez

Arbitro: Saia di Palermo

Marcatori: 3’ Marotta (V), 45’ rig. Maniero (T), 55’ Frascatore (T)

Ammoniti: Megelaitis, Deveyak, Maniero, Riggio, Guida, Frascatore, Rizzo

Espulsi: Megelaitis (V) al 41’ per somma di ammonizioni e Lopez (V) dalla panchina per proteste