Turris, Fontana: "Siamo concentrati, vogliamo vincere contro la Viterbese. Tifosi? Mi aspetto una bolgia al Liguori"

Scontro diretto per la salvezza allo Stadio Amerigo Liguori. Dopo l’ottima vittoria nel derby contro l’Avellino, la Turris torna tra le mura amiche per affrontare la Viterbese. Gaetano Fontana, allenatore corallino, ha così presentato la sfida in programma:

“Sarà una partita importante come tutte le altre. Abbiamo il vantaggio sulle dirette concorrenti, questo ci permette di chiudere il discorso salvezza diretta, ma la vittoria potrebbe non bastare perché siamo legati ai risultati delle altre squadre. A noi importa restare concentrati sulla nostra partita, faremo di tutto per cercare di vincere. Stiamo in uno stato di forma ottimale, grazie al successo di Avellino che ci permette di essere più sereni e lucidi. Abbiamo lavorato con la ferma intenzione di aggiungere qualcosa in più e di smussare quei piccoli difetti anche quando si vince. Non so cosa aspettarmi dalla Viterbese. Ha perso una gara importate in casa e la posizione di classifica è molto più delicata rispetto alla nostra. Il margine per poter rimediare è sempre meno perché mancano due partite. Troveremo un avversario con l’intenzione di fare risultato, ha calciatori di categoria e di spessore. Giochiamo in casa e davanti al nostro pubblico che vuole partecipare e dare il suo contributo, anche se il supporto non è mai mancato. È un match dove tutti vogliono cercare di essere importanti per chiudere questa pratica di un campionato nato male, vissuto male per tanti momenti, ma negli ultimi mesi abbiamo tirato fuori il massimo da questa squadra. I ragazzi hanno sempre lavorato con determinazione e professionalità. La partita di Avellino è ormai alle spalle, domani dovremo essere feroci e determinati. Chiedo, forse per la prima volta, alla gente di essere il dodicesimo uomo in campo. Ho vissuto questo pubblico da avversario e conosco le potenzialità. Domani mi aspetto una bolgia per cercare di vincere questa partita”.