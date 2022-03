Serie C/Girone C - La Juve Stabia annichilisce la Turris nel derby: doppietta per Eusepi, anche Stoppa in gol

Serie C Girone C

È il giorno del derby partenopeo. Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare va in scena il testa a testa tra Juve Stabia e Turris. La formazione allenata da Walter Novellino vuole confermare la sontuosa prova sfoderata a Messina. La compagine guidata da Bruno Caneo ha intenzione di dare continuità alle recenti uscite positive.

Partita che cresce d'intensità gradualmente. Il primo squillo è di Stoppa al 6' con una conclusione che termina sull'esterno della rete. Si gioca sugli episodi e soltanto dopo il quarto d'ora di gioco si materializza la grande opportunità. Bentivegna fa tutto bene, si mette in evidenza con una giocata personale e calcia: Perina si oppone con l'aiuto del palo. Sulla ribattuta si fionda Eusepi che gonfia la rete e porta avanti i suoi. La reazione dei Corallini è immediata, Leonetti tuttavia spreca da posizione interessante e Dini blocca. Alla mezz'ora ancora Leonetti, tra i più pimpanti della squadra di Caneo, impegna Dini alla parata con un tiro insidioso. Al 39' Stoppa semina il panico tra Manzi e Finardi, conclude e insacca alle spalle di Perina. Al 44' l'incornata di Leonetti termina alta sopra la traversa. Sul ribaltamento di fronte, i gialloblè calano il tris con uno scatenato Eusepi che vince il duello con Varutti e trafigge Perina, non perfetto nella circostanza.

Il secondo tempo si apre senza cambi e con gli stessi interpreti della frazione iniziale. Al 56' Manzi ci prova con una botta, respinta da Caldore sul fondo. Al 62' la Juve Stabia va vicino al poker con Bentivegna, soltanto la traversa evita il crollo definitivo degli ospiti. Anche la ripresa è di marca casalinga: al 69', su un altro contropiede spinto da Donati, Stoppa chiama in causa Perina. Al 71' Bentivegna tenta l'eurogol per far esplodere il Menti, ma la parabola non è precisa. Al 73' risponde la Turris con il subentrato Pavone su cross di Giannone: l'idea è giusta, l'esecuzione da dimenticare. Lo stesso attaccante ci riprova qualche secondo più tardi, ma l'esito è simile al precedente. Nelle battute conclusive non accade più nulla, al triplice fischio la Juve Stabia strappa il bottino alla Turris. Si torna in campo nell'infrasettimanale: le Vespe saranno attese dal Bari, i Corallini ospiteranno il Monterosi.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Dini; Donati, Troest, Caldore, Panico; Davì (80' Squizzato), Schiavi, Altobelli (89' Scaccabarozzi); Bentivegna (89' Della Pietra), Eusepi (80' Evacuo), Stoppa (87' Guarracino). A disposizione: Russo, Cinaglia, Dell'Orfanello, Cinaglia, Esposito, De Silvestro, Ceccarelli. Allenatore: Walter Novellino.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Varutti; Finardi (74' Loreto), Tascone (74' Bordo), Franco (59' Zampa), Nunziante; Giannone (79' D'Oriano), Santaniello (59' Pavone), Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Sbraga, Zanoni, Iglio, Nocerino. Allenatore: Bruno Caneo.

Arbitro: Luigi Carella di Bari

Marcatori: 17' Eusepi (JS), 39' Stoppa (JS), 45' Eusepi (JS)

Ammoniti: Troest, Davì (JS), Tascone, Finardi, Zampa (T)