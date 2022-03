Derby in vista per la Turris: Caneo recupera Sbraga, in due a riposo. Novità per Giannone e Varutti

Il prezioso successo contro la Fidelis Andria ha certificato la netta ripresa della Turris di Bruno Caneo. La formazione biancorossa, messo alle spalle l'hurrà interno dell'Amerigo Liguori, si proietta al prossimo appuntamento di campionato. I Corallini sono attesi dalla delicata trasferta sul campo della Juve Stabia: il derby, valido per la trentunesima giornata del Girone C di Serie C, metterà davanti due squadre con lo stesso obiettivo. Il team di Torre del Greco, reduce da una stagione straordinaria, punta a una posizione favorevole per quanto concerne la griglia playoff. I gialloblè, nonostante le difficoltà nel corso dell'annata, mirano ad entrare nella griglia d'alta classifica e ad agguantare il traguardo prefissato ad avvio torneo.

Arrivano importanti novità per il tecnico di Alghero in seguito alla seduta d'allenamento svolta questa mattina. La Turris, infatti, ritrova il difensore Andrea Sbraga e mette un freno all'emergenza nel reparto arretrato. Riposo precauzionale per Christian Nunziante e Davide Ghislandi che non hanno preso parte al lavoro atletico e tattico. Ancora differenziato per Stefano Esempio, in recupero dal trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Luca Giannone, intanto, è stato sottoposto agli esami strumentali dopo il trauma distorsivo alla caviglia rimediato nel match contro la Fidelis: nessuna lesione per il fantasista, l'intero ambiente tira un sospiro di sollievo. Il calciatore proseguirà il programma personalizzato di lavoro sul campo e sedute di fisioterapia definito dallo staff medico, che confida di riaggregarlo ai compagni a partire da venerdì, quando è atteso in gruppo anche Mickael Varutti (out domenica scorsa per una infiammazione al tendine del tallone).