Verso Juve Stabia-Turris: le probabili formazioni e dove guardare il derby in tv

Serie C Girone C

All'andata, allo Stadio Amerigo Liguori, ci fu il sorriso della squadra locale. Un girone più tardi, l'altra è pronta a rivendicare quanto accaduto in trasferta. Torna il derby partenopeo, un confronto storico e ricco di tradizione. La Juve Stabia di Walter Novellino accoglie la Turris di Bruno Caneo al Romeo Menti. Partita sentita, ricca di fascino e con tre punti in palio utili per la rincorsa delle due formazioni. Le Vespe mirano a confermare l'ottima prestazione di Messina e scalare la classifica per agganciare la zona playoff. I Corallini, reduci dal successo interno contro la Fidelis Andria, puntano a tenere la scia delle pretendenti all'alta graduatoria.

Rinfrancata dalla vittoria alla prima del Novellino bis, la Juve Stabia cerca di riscattare l'andamento altalenante tra le mura amiche. Per farlo, però, sarà necessaria una performance corale maiuscola. L'imperativo del team di Castellammare è conquistare l'intero bottino, il tecnico di Montemarano è pronto ad affidarsi all'undici che ben si è comportato in quel di Messina. Confermata la difesa a quattro con la coppia Caldore e Troest davanti alla porta di Dini e il tandem Donati-Panico sulle corsie. Ci sarà il match winner dello scorso weekend, Schiavi, in mediana. Ok anche Davì e Altobelli. Nel tridente offensivo, il dieci Bentivegna e il sette Stoppa agiranno accanto a Eusepi.

Grande dubbio offensivo per il trainer di Alghero. I biancorossi, infatti, stanno valutando le condizioni del trascinatore Giannone, autore della doppietta decisiva nel derby d'andata. Il calciatore ha svolto lavoro differenziato nel corso della settimana e sarà l'incognita delle ultime ore. Qualora non dovesse recuperare, Pavone potrebbe essere inserito nello scacchiere di partenza. In caso di conferma del fantasista, il ballottaggio si sposterà sulla catena mancina della linea dei centrocampisti: in quella circostanza ci sarà una maglia divisa tra Zanoni e Finardi. Rientrano Varutti e Sbraga, il primo spinge per una casacca dal primo minuto sul centro-sinistra mentre il secondo è sfavorito nel confronto con Di Nunzio. Out Ghislandi, Lame, Esempio e lo squalificato Longo.

Il fischio d'inizio del derby allo Stadio Romeo Menti è fissato per le 17.30 di domenica 13 marzo. La partita sarà visibile su Eleven Sports, la piattaforma streaming che detiene i diritti della Serie C.

Juve Stabia (4-3-3): Dini; Donati, Troest, Caldore, Panico; Davì, Schiavi, Altobelli; Bentivegna, Eusepi, Stoppa. A disposizione: Pozzer, Russo, Cinaglia, Dell'Orfanello, Esposito, Peluso, Tonucci, Erradi, Guarracino, Scaccabarozzi, Squizzato, Ceccarelli, De Silvestro, Della Pietra, Evacuo. Allenatore: Novellino

Turris (3-4-3): Perina, Manzi, Di Nunzio, Varutti, Nunziante, Franco, Tascone, Loreto, Pavone, Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Sbraga, Zanoni, Bordo, Finardi, Iglio, Zampa, D'Oriano, Giannone, Nocerino. Allenatore: Caneo