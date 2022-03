Juve Stabia, Novellino: "Non siamo sfavoriti, ma affrontiamo una squadra forte. Abbiamo le qualità per raggiungere l'obiettivo"

Buona la prima al ritorno in panchina. L'impatto di Walter Novellino, alla seconda avventura in forza alla Juve Stabia, è stato positivo. La squadra gialloblè, dopo aver rimosso la prestazione opaca contro il Monopoli, è uscita vincitrice dal confronto in esterna sul campo del Messina. Un risultato utile per le Vespe che puntano a scalare la classifica e posizionarsi in zona playoff. Allo Stadio Romeo Menti, nel prossimo appuntamento in programma, andrà in scena l'incontro con la Turris di Bruno Caneo. Un derby importante per le sorti delle compagini partenopee.

Il tecnico di Montemarano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i Corallini. Diversi gli argomenti trattati dal trainer irpino, dal momento del gruppo di Castellammare all'utilità dei tre punti: "Sarà una gara sentita contro una formazione che sta bene fisicamente e mentalmente. La Juve Stabia c'è, questa è una partita che si prepara da sola. Ognuno deve mettere sempre qualcosa in più. Siamo sfavoriti? Non lo siamo, dobbiamo giocare per risalire la classifica e onorare la piazza. Post Messina? Ho una squadra che può ottenere ancora buoni risultati. Dobbiamo migliorare nel palleggio e nella profondità, abbiamo tutte le qualità per agguantare il traguardo. Pressione? L'ho sempre avuta, fa parte del mio carattere. Vogliamo superare ogni ostacolo. Turris? È una buona squadra, allenata bene da Caneo: noi però dobbiamo giocare la nostra partita. Come si vince il derby? È una partita diversa dalle altre, dobbiamo dare tutto sul campo per vincere. Sono convinto che sarà un grande match".