Sant'Antonio Abate, ingaggiato Valerio Sorriso: nuovo innesto per Criscuolo

Una sconfitta netta alla prima giornata della fase di ritorno contro la capolista Puteolana e l'obbligo di rialzarsi al rientro in campionato previsto per il nuovo anno solare. Il Sant'Antonio Abate sarà chiamato al banco di prova sul campo del Real Forio alla ripresa del Girone B di Eccellenza. I giallorossi dovranno affrontare una diretta concorrente per l'obiettivo salvezza: divise da una sola lunghezza in classifica, le due formazioni sono invischiate nella zona playout della graduatoria.

In attesa dell'esame nella competizione, il gruppo di Criscuolo si impreziosisce con un nuovo elemento. La società, con un comunicato ufficiale, ha annunciato l'ingaggio di Valerio Sorriso. Il centrocampista ventiduenne è reduce dall'avventura con il Real Aversa in Serie D: "L’A.S.D. AC Sant’Antonio Abate 1971 è lieta di annunciare l’arrivo di Valerio Sorriso. Il classe 99’ ha iniziato la stagione in Serie D con il Real Agro Aversa".

Si tratta di un duttile profilo per il Sant'Antonio Abate. Sorriso, infatti, è abile nel muoversi in diversi schieramenti in mezzo al campo: dalla mediana a due allo scacchiere a tre, compreso il rombo: "Il centrocampista ha le qualità per giocare in un centrocampo a 2 ed anche a 3. Mister Criscuolo e tutta la società credono fortemente nelle doti del calciatore che, nonostante la giovane età, ha molta esperienza. Dopo Ambrogio, il Sant’Antonio Abate si regala un altro Sorriso, sperando di regalarne un altro a tutta la tifoseria giallorossa a fine stagione raggiungendo l’obiettivo stagionale".