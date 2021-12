Palmese, primo rinforzo per Pietropinto: arriva Infimo, ex San Marzano

Un campionato ostico, gli avversari sono insidiosi. Per la Palmese di mister Mario Pietropinto è tempo di calciomercato. La formazione rossonera, dopo aver strappato il primato ad avvio stagione e consolidato la leadership in vetta alla classifica, punta a confermarsi come squadra da battere nel Girone A di Eccellenza. Nel contempo, la società è intenzionata ad alimentare il sogno promozione e l'obiettivo di mantenere l'attuale posizione di classifica. Dal mercato arriva un colpo importante per il reparto offensivo: si tratta di Antonio Infimo, reduce dall'avventura con la casacca di un'altra big della categoria, il San Marzano. Un acquisto notevole per i partenopei che potenziano ulteriormente la zona d'attacco. Questa la nota ufficiale del club:

"È Antonio Infimo il primo rinforzo messo a disposizione di mister Pietropinto. Scuola Bari, esordio in B e un centinaio di goal tra professionisti e dilettanti per il classe 90’ che arriva in rossonero dopo l’avvio di campionato tra le file del San Marzano. Un autentico colpo per rinforzare il reparto offensivo che sarà ulteriormente puntellato con altri elementi di assoluto valore per raggiungere quanto prima l’obiettivo stagionale. Ad Antonio il consueto in bocca al lupo della società, onora la maglia e la città".