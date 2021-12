Turris, due casi di positività al Covid-19 nel gruppo-squadra di Caneo

Serie C Girone C

Ripresa degli allenamenti al via. La Turris di Bruno Caneo, archiviata la sconfitta casalinga contro il Taranto, si prepara al debutto nel nuovo anno solare. La compagine biancorossa, prima del ritorno in campo, è stata sottoposta a un giro di tamponi. E le ultime notizie sono tutt'altro che confortanti. Come annunciato dalla società attraverso il sito ufficiale, due elementi del gruppo-squadra sono risultati positivi al doppio test. I due componenti, vaccinati ed asintomatici, sono stati posti in isolamento fiduciario. Le prossime sedute si terranno, dunque, a porte chiuse:

"La S.S. Turris Calcio rende noto che il ciclo di tamponi cui sono stati sottoposti nella giornata di martedì 28 dicembre – prima della ripresa della preparazione – calciatori, staff tecnico, dirigenti e collaboratori della società ha evidenziato due casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, confermati da successivo test molecolare.

I due soggetti, vaccinati ed asintomatici, sono stati immediatamente posti in quarantena presso il proprio domicilio, dove continueranno ad osservare il periodo di isolamento richiesto. Gli allenamenti della squadra programmati allo stadio “Liguori” nella giornata odierna ed in quella di domani, giovedì 30 dicembre, si terranno a porte chiuse".