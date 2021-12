Vico Equense, preparazione personale per gli atleti: tamponi prima della ripresa degli allenamenti

Sosta natalizia alle spalle, in casa Vico Equense si pensa già ai prossimi appuntamenti stagionali. La formazione azzurro-oro allenata da mister Ferrara sarà attesa dall'impegno in trasferta sul campo dell'Alfaterna nella partita valida per il quindicesimo turno del campionato. Il Girone C di Eccellenza Campania è entrato nel vivo e la compagine costiera è vicina alla zona playoff. Appena una lunghezza di distanza dal Buccino Volcei, ultima squadra posizionata nella griglia d'alta classifica.

Dopo il pareggio casalingo contro il quotato Agropoli che ha inaugurato la fase di ritorno della competizione, il Vico Equense si prepara agli impegni in agenda. Tuttavia, le sedute d'allenamento del gruppo non inizieranno prima dell'esito dei tamponi. Come annunciato dalla società tramite i canali ufficiali, pur non essendoci positivi nel gruppo-squadra, in via precauzionale si procederà agli esami per scongiurare il pericolo Covid. Nel contempo, i giocatori seguono il programma personale elaborato dallo staff tecnico dalle proprie abitazioni.

Preparativi personali e poi incontro col gruppo, il club ha intenzione di tenere sulla corda l'intero ambiente. Le ambizioni stagionali sono importanti e il Vico Equense ha intenzione di migliorare la striscia di risultati ottenuti nel girone d'andata.