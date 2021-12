Virtus Campania, botti di fine anno dal mercato: acquistato il centrocampista Orefice

Un acquisto di spessore. Un innesto utile per la categoria e per gli obiettivi stagionali del club. La Virtus Campania, guidata da Stefano Liquidato, si è assicurata le prestazioni di un calciatore di livello. Si tratta di Mimmo Orefice, proveniente dal Saviano e reduce da quasi tre stagioni con la casacca neroverde. Nessun cambio di gruppo o di campionato per il centrocampista che resta nel Girone A di Eccellenza e va a rinforzare il club di Ponticelli. Poche ore fa, d'altra parte, era arrivato il saluto - con una lettera commovente apparsa sul suo profilo Facebook - alla piazza che gli ha consentito di esprimersi ottimamente negli ultimi anni. I biancorossi, dal canto loro, hanno acquisito le prestazioni sportive di un esperto mediano per il prosieguo della competizione. La Virtus, infatti, dopo un inizio di annata su ritmi importanti, ha avuto un calo fisiologico e la posizione di classifica deve essere migliorata. Distacco di tre lunghezze dalla zona playout e sei dalla griglia playoff. Servirà una fase di ritorno di gran lunga superiore alla striscia del girone d'andata. Nel frattempo, Liquidato si coccola il nuovo arrivo che va ad impreziosire un reparto fondamentale del rettangolo verde.