Juve Stabia, battuta la concorrenza per Ceccarelli: "Torno a Castellammare con entusiasmo"

Serie C Girone C

Un ritorno gradito e con un bagaglio pieno rispetto alla prima esperienza. La Juve Stabia non pensa solo alle uscite, ma lavora con insistenza anche alle entrate. E con un'operazione di mercato impeccabile, il club di Castellammare si è assicurato i prestigi di Tommaso Ceccarelli. Il classe 1992, reduce dall'esperienza con la casacca del Catania, torna a vestire la maglia delle Vespe. L'opera certosina della dirigenza ha consentito ai gialloblè di battere la concorrenza dell'Avellino e di altre squadre di Serie C.

Formatosi con la divisa della Lazio attraverso le giovanili, il calciatore - di mestiere esterno d'attacco ma abile altresì in zona centrale - rientra in Campania dopo la parentesi dal gennaio al giugno 2012: "La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Tommaso Ceccarelli, classe ’92. Il calciatore, natio di Roma, è cresciuto calcisticamente nella Lazio e ritorna a vestire la nostra maglia. Tra le altre, ha vestito anche quelle del Lanciano, della Feralpisalò, de L’Aquila, della Lupa Roma, del Prato, del Monza e del Catania. Ceccarelli ha scelto il 30 come numero di maglia".

Queste le sue prime dichiarazioni: “Torno a Castellammare di Stabia con tanto entusiasmo. Ero molto giovane nella mia prima esperienza, ora sono maturato e carico: ho voglia di fare bene”.