Nola, posticipato il confronto col Bisceglie: annunciato il motivo

Due squadre divise in classifica da appena una lunghezza e accomunate dallo stesso obiettivo prefissato in estate. Nola e Bisceglie si contendono una posizione per la zona salvezza e la fase di ritorno diventerà cruciale per il raggiungimento del traguardo. Bruniani in vantaggio sui pugliesi, ma entrambe sono in lotta nella zona playout della graduatoria. Il prossimo turno in programma avrebbe dovuto mettere davanti bianconeri e nerazzurri: tuttavia, l'emergenza Covid-19 torna dirompente nell'ambiente dilettantistico.

Come annunciato dalla società partenopea, la sfida in agenda è stata rinviata a data da destinarsi per i numerosi contagi: "La gara Nola-Bisceglie, che si sarebbe dovuta tenere Domenica 23 gennaio, è stata rinviata a data da destinarsi per cause di forza maggiore legate all’emergenza Covid-19". La comunicazione ufficiale è giunta stamani dal Dipartimento Interregionale “a seguito della richiesta inoltrata dal Bisceglie Calcio, preso atto della documentazione allegata, proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto altresì del Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni giunte dalle Autorità sanitarie, considerando la Circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid-19”.

Il Nola, nel contempo, prosegue la preparazione rispettando tutti i protocolli e le normative vigenti: sarà un'altra domenica di pausa per la squadra e la tifoseria bianconera.