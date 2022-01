Eccellenza Campania - Un'altra partita rinviata a causa del Covid

Si ferma ancora la Palmese di mister Mario Pietropinto. La compagine rossonera, alla guida del Girone A di Eccellenza Campania con un punto di vantaggio sull'Acerrana, dovrà attendere ulteriormente per il ritorno sul manto erboso. La capolista, con un turno in meno e il derby con l'Ottaviano da disputare per mettersi in pari col calendario, non scenderà in campo nel prossimo weekend. Il Covid, infatti, si è abbattuto sugli avversari del Lions Montemiletto e, di conseguenza, il Comitato Regionale ha optato per l'ipotesi rinvio. La seconda giornata della fase di ritorno non si disputerà allo Stadio Comunale Fina, a comunicarlo è stata proprio la Palmese attraverso i canali ufficiali: "La partita in programma domenica prossima, gara valida per la 2^ giornata del girone di ritorno, è stata rinviata a data da destinarsi per positività al Covid-19 di componenti della squadra avversaria". Il match posticipato si aggiunge allo slittamento di Virtus Campania-Città di Avellino ed Ercolanese-Ischia, tra le formazioni partenopee, per gli impegni di Coppa Italia.