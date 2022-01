Afragolese, ufficializzato il nuovo direttore generale: si tratta di Vincenzo Visone

Un nuovo ingresso nel management dell'Afragolese. Il Presidente Raffaele Niutta, coadiuvato dallo staff operativo, si sta muovendo per puntellare la rosa a disposizione di mister Franco Fabiano e non solo. Il club rossoblù ha rinvigorito anche il settore dirigenziale con l'arrivo di Vincenzo Visone nella figura di Direttore Generale. Di origine campana, il dg ha un passato importante nello scenario calcistico. Di seguito, la nota del sodalizio partenopeo:

"L'Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver affidato l'incarico di Direttore generale al signor Vincenzo Visone. Originario di Pomigliano d'Arco ma residente ad Aprilia, Vincenzo vanta una vasta esperienza nel mondo calcistico. Con un passato da arbitro, fino ad arrivare a dirigere gare di serie D, ha iniziato a svolgere i ruoli dirigenziali prima con la Sport Management e poi con la Gea, militando in squadre del calibro di Alessandria, Arezzo e Campobasso. Una parentesi poi con l'Aversa Normanna ed il Brindisi, prima di approdare oggi ad Afragola. Un bel colpo del presidente Niutta, che affida la direzione generale della società ad una figura di esperienza e qualità".

Prime dichiarazioni per Visone da neo-rossoblù: "Ringrazio il presidente per l'incarico ricevuto, lo conosco da pochi mesi ma da subito ho captato la passione e l'amore che dedica alla sua squadra. Ci sono tutti i presupposti per fare bene e provare a portare l'Afragolese nel calcio che conta nel breve tempo possibile".

Il team ha salutato gli addetti ai lavori uscenti: "L'Afragolese inoltre, intende ringraziare infinitamente le figure dirigenziali uscenti, avv. Pietro Cassandro, Vincenzo Bossa e Nicola Bossa, per l'enorme ed encomiabile lavoro svolto in questi anni, coronati con la conquista della promozione in serie D e con il trionfo in Coppa Italia, augurando loro le migliori fortune in ambito professionale".