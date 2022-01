San Giorgio, svelata la data del recupero della sfida contro l'Audace Cerignola

Il nuovo San Giorgio di Salvatore Ambrosino è pronto a tornare sul rettangolo verde. Il weekend alle porte riserverà l'ostica gara interna contro la Casertana. La formazione granata, che ha cambiato ancora in panchina e si appresta a rivelare i frutti del lavoro dello staff tecnico, sarà chiamato ad invertire il trend nella seconda parte di stagione. La fase d'andata del Girone H di Serie D non è stata estremamente tranquilla per i partenopei che dovranno scalare la graduatoria per agguantare l'obiettivo salvezza. Tra le mura amiche del Raffaele Paudice arriverà una compagine che ha perso ben quattro degli ultimi cinque incontri disputati. Per la brigata di Ambrosino si aprirà un vero e proprio tour de force perché il prossimo mercoledì andrà in scena il recupero della diciottesima giornata. Ad attendere il San Giorgio in Puglia sarà l'Audace Cerignola, in vetta alla classifica con Francavilla e Bitonto ma con una gara in meno: "La Lega Nazionale Dilettanti ha fissato la data del recupero di Audace Cerignola-FC San Giorgio, gara valevole per la diciottesima giornata. Si giocherà mercoledì 26 gennaio alle ore 14.30".