Goleada Acerrana sul Rione Terra. Il Toro passeggia a Bacoli e balza in vetta, altra disfatta interna per i flegrei

Tre su tre, punteggio pieno e vetta conquistata. L’Acerrana si impone con un risultato importante (0-5) sul campo del Rione Terra e sale a quota nove punti in classifica. Squadra di Giovanni Sannazzaro perfetta in questa fase della stagione, con tre successi consecutivi, otto gol fatti e zero subiti. Ancora una pesante disfatta al Chiovato per gli uomini di Gennaro Monaco.

Dominio granata nella frazione iniziale di Bacoli. Al 5’ subito traversone di Padovano dalla destra, stacco di Goretta e miracolo di Casolare. Sulla sfera si avventa Aracri, ma il portiere si supera ancora. Il numero 10 ci riprova all’11 con un bolide dalla distanza, la sfera però finisce sul fondo. A metà primo tempo è nuovamente l’estremo difensore a salire in cattedra con un altro intervento su una punizione di Aracri. Solo Acerrana in mezzo al campo, il Toro sfiora il gol anche con Liberti al 29’. Poi è il turno di Akrapovic (37’). Il centrale si libera in area con una doppia finta e calcia, il pallone va di un nulla fuori. Passano pochissimi secondi ed è proprio Aracri a sbloccare il risultato con un rasoterra dalla distanza che supera Casolare. Al 40’ c’è pure il raddoppio per i ragazzi di Sannazzaro. Ndiaye scappa a destra e mette al centro, Liberti di testa gonfia la rete. Prima dell’intervallo, Goretta e Palladino vanno vicinissimi alla terza marcatura per gli ospiti. Al rientro in campo dopo la pausa, l’undici granata preme ulteriormente e cala il tris con Aracri, abile a capitalizzare l’assistenza di Goretta al 49’. Il Rione Terra si vede dalle parti di Rendina con un tentativo di Di Giorgio. L’Acerrana non si ferma e nella parte finale dell’incontro dilaga: Elefante timbra una doppietta per la manita. L’attaccante va in gol al 77’ con una conclusione vincente e all’82’ di testa su punizione di Ndiaye. Per i padroni di casa da segnalare soltanto il secondo guizzo di De Giorgi al 78’, ma la rete non arriva.