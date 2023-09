Il Montecalcio sbanca il Solaro con una punizione di Castagna, Ercolanese sconfitta a domicilio

Un esordio in panchina da dimenticare per Roberto Carannante, la sua Ercolanese - ereditata in settimana dopo l’esonero di De Stefano - inciampa allo stadio Solaro contro il Montecalcio di Gennaro Illiano. La formazione granata resta ancora a secco di vittorie, mentre i flegrei fanno registrare il primo successo in campionato.

Pronti via e subito occasione per Basso che arriva al tiro dopo quaranta secondi, ma non indirizza verso lo specchio. Al 14’ Mosca conquista il possesso, entra in area e calcia, Castagna si oppone e manda in angolo. Il risultato resta inchiodato, ci pensa Caiazzo ad impensierire Scolavino al 26’. I padroni di casa premono e al 35’ Amoriello pesca Mosca, il destro del centravanti manca il bersaglio. Poco prima dell’intervallo, gli ospiti passano in vantaggio con una punizione pregevole di Castagna. Il tecnico locale cerca di cambiare qualcosa rispetto al suo undici di partenza, nella ripresa Sannino trova il gol ma il direttore di gara annulla per posizione irregolare. L’Ercolanese rinforza l’attacco con l’ingresso di Scalzone, quest’ultimo serve Mosca che tenta la giocata al volo al 65’. Sul capovolgimento di fronte, Di Lorenzo spaventa gli avversari con un diagonale in contropiede. La brigata di Carannante si aggrappa alle iniziative di Scalzone, la difesa di Illiano regge e mantiene il risultato. L’ultimo sussulto è di Mascolo con un colpo di testa al 93’, Scolavino salva sulla linea.