Il Real Forio vince ancora e ritrova il sorriso al Calise: Cabrera stende il Real Aversa

Secondo successo consecutivo e vittoria ritrovata allo stadio Calise. Il Real Forio di Angelo Iervolino manda al tappeto il Real Aversa e conquista altri tre punti, salendo a quota sei lunghezze in classifica. Il team della Casa Reale invece resta fanalino di coda dopo tre partite.

Buon approccio al match per i biancoverdi, propositivi subito con Arcamone. Il primo sussulto però è degli ospiti con un calcio piazzato, si salvano i padroni di casa. Al 10’ conclusione verso lo specchio difeso da Mariano: Filosa lavora un pallone a destra e serve Tomasin, il tiro con l’esterno del destro si perde di poco sul fondo. Al 15’ i Normanni spaventano il Calise sugli sviluppi di un corner. Al 23’ Tomasin, ingolosito dalla giocata personale dopo un passaggio di Di Meglio, spedisce fuori. Passano cinque giri di lancette e Filosa controlla all’interno dell’area, scarico per Arcamone che non indirizza da posizione invitante. Al 33’ girata imprecisa e non insidiosa da parte di Salazaro, la frazione iniziale si chiude con gli spunti di Di Costanzo e Pelliccia.

In avvio di secondo tempo, su una palla inattiva, i casertani si riportano dalle parti di Iandoli con un’incornata alta da parte di Capogrosso. Al 50’ altro rischio per la retroguardia di Iervolino, Di Gennaro manca l’impatto con il pallone a pochi passi dalla porta su un cross dalla fascia sinistra. Al 58’ il Real Forio stappa la partita in un momento di stallo. Filosa pennella al centro dalla bandierina, il pacchetto arretrato di Romaniello buca l’intervento e Cabrera insacca da distanza ravvicinata. Al 72’ opportunità per il Real Aversa con un mancino di Di Gennaro che termina a lato, con Iandoli che resta a guardare. Sul capovolgimento di fronte, Arrulo conquista il possesso e fa correre Filosa (78’): l’ala biancoverde spreca un due contro due in contropiede con un tocco morbido neutralizzato da Mariano. Nelle battute conclusive, gli isolani cercano il raddoppio, ma l’iniziativa di Pelliccia con il pallonetto finisce oltre la traversa. Al 92’ Musso, di prima intenzione, non indirizza: è l’ultima azione dell’incontro, al triplice fischio esulta il Forio.

Il tabellino

Real Forio: Iandoli, Tomasin, Boussada (62’ Iacono), Cabrera, Pistola, Arcamone (66’ Arrulo), Sogliuzzo, Filosa, Di Meglio (82’ Peluso), Pelliccia, Di Costanzo (71’ Musso). A disp.: Musella, Aiello, Sirabella, Cerase, D’Alessandro. All.: Iervolino

Real Aversa: Mariano, Di Cristofaro (85’ Boiano), Andreozzi, Petrosino, Capogrosso, De Vivo (67’ Casalini), Perrino (85’ Di Martino), Paradiso (56’ Del Monte), Salazaro, Formicola, Di Gennaro (81’ Garofalo). A disp.: Onofaro, Davino, Fallo, Castaldi. All.: Romaniello

Arbitro: Francesco Vitalii Diomaiuta di Salerno

Marcatori: 58’ Cabrera (RF)

Ammoniti: Sogliuzzo, Cabrera, Iacono (RF), De Vivo, Di Gennaro, Casalini (RA)