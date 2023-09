Il Pompei si prende il big-match, Nola ko al Bellucci: decide il rigore di Malafronte

Squadra in casa Pompei F. C.

Secondo successo consecutivo, terzo risultato utile di fila. Il Pompei di Maradona Jr vince ancora, allo stadio Bellucci arrivano altri tre punti, con la squadra che sale a quota sette in classifica. Battuto il Nola di Sanchez al termine di una gara equilibrata, altro stop in trasferta per i bianconeri che restano fermi a tre lunghezze. Decide il calcio di rigore di capitan Malafronte nell’ultima fase dell’incontro.

Disimpegno errato di Somma in avvio, il bomber rossoblù calcia di prima intenzione, ma non impegna la retroguardia ospite. Risponde Biason con una conclusione da fuori area, Capece va giù e respinge. Sulla ribattuta, Corbisiero viene fermato in posizione irregolare. Al 13’ tentativo velleitario da parte di Tomolillo, sul versante opposto proteste dei bianconeri per un presunto tocco di braccio in area, l’arbitro lascia proseguire. Al 18’ iniziativa di Samb, nessun problema per l’estremo difensore locale. Passano cinque giri di lancette e Velotti cerca l’asse con Malafronte, Somma è provvidenziale ed intercetta il passaggio. Al 25’ Di Girolamo si incarica della battuta di una punizione dal limite, il mancino si spegne sul fondo. Trascorsa la mezz’ora, i ragazzi di Maradona Jr rischiano su un intervento sbagliato di Tomolillo: Gennaro Esposito si coordina con il destro e spedisce a lato. Al 35’ si ripropone l’intesa tra Velotti e Malafronte, questa volta l’attaccante colpisce e trova la parata di Somma. Nel finale di primo tempo, annullata una rete a Matute e Corbisiero va vicinissimo al bersaglio con una zampata.

La ripresa si gioca sugli stessi ritmi, il sussulto in apertura è di Francesco Esposito che scappa a sinistra, entra in area e cerca di sorprendere Capece sul primo palo, il guardiano rossoblù chiude lo specchio. Al 60’ Velotti scodella verso il secondo palo, Malafronte ci prova al volo ma non impatta bene. Al 64’ altra buona esecuzione di Di Girolamo da calcio piazzato, il centrale di Maradona Jr indirizza in porta, con Somma chiamato al tuffo per allontanare la minaccia. Sul capovolgimento di fronte, botta di Caliendo e intervento non complicato per Capece. Al 75’ Di Paola si libera in area e invita Malafronte, il numero 9 viene trattenuto ad un metro dalla linea di porta, il direttore di gara non ha dubbi e assegna la massima punizione. Dal dischetto, il mancino chirurgico del capitano vale il vantaggio per il Pompei. Il Nola va a caccia del pareggio nel finale, i rossoblù si difendono con ordine e rischiano pochissimo: al triplice fischio è 1-0 al Bellucci.

Il tabellino

Pompei: Capece, Velotti, Di Girolamo, Riccio, Tomolillo (57’ Arrivoli), Caldiero, Nuvoli (85’ Avella), Matute (54’ Tarascio), Balzano (67’ Carrotta), Guarracino (58’ Di Paola), Malafronte. A disp.: Botta, Rosito, Salvati, Busiello. All.: Maradona Jr

Nola: Somma, Petrarca (91’ Pissinis), Maraucci, Dentice, De Angelis, Caliendo (77’ Guadagni), Biason, Corbisiero, Samb (50’ Marin), Esposito G., Esposito F. A disp.: Angarelli, Pantano, D’Ascia, Mazzucchiello, Angeletti, Manzi. All.: Sanchez

Arbitro: Vincenzo Oliva di Nocera Inferiore

Marcatori: 77’ rig. Malafronte (P)

Ammoniti: Velotti, Malafronte, Tarascio (P), Samb, Dentice, Esposito G., Biason, Petrarca (N)