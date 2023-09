Prima gioia per la Puteolana, Casoria ancora sconfitto. Alvino match winner al Conte

La Puteolana conquista la prima vittoria in campionato e condanna il Casoria al secondo ko consecutivo. La squadra di De Michele sorride al triplice fischio della gara valida per la terza giornata del Girone A di Eccellenza, viola di Perrella superati con una rete di Alvino.

Frazione iniziale equilibrata allo stadio Conte. Il primo sussulto del match è di Guglielmo che vince il duello in velocità con Aliperta e sfiora l’immediato vantaggio per gli ospiti. I padroni di casa si aggrappano a Laringe, la sua giocata al 4’ trova la risposta di Santangelo. La squadra ospite torna a farsi vedere in avanti al quarto d’ora con un’iniziativa imprecisa di Salim, poi a metà primo tempo è Prisco ad impegnare l’estremo difensore con un colpo di testa. Al 25’ Rinaldi fa correre Laringe che salta Santangelo, tuttavia l’attaccante non riesce ad insaccare. I Diavoli Rossi restano in proiezione offensiva e cercano di impensierire la retroguardia viola con una botta di Alvino che si perde alta sopra la traversa. Prima dell’intervallo non si registrano ulteriori spunti, la Puteolana va a caccia del varco vincente mentre il Casoria fa la sua partita: il risultato, al rientro negli spogliatoi, resta inchiodato.

Dominio flegreo in avvio di secondo tempo. Il protagonista è Prisco con due conclusioni in appena cinque minuti: mira sbagliata, nessun problema per Santangelo. Al 51’ Alvino fa tutto bene, salta due avversari e con una rasoiata infila in rete per il vantaggio. Il gol non è l’unico episodio sfavorevole ai viola, l’undici di Perrella al 54’ resta in dieci per la doppia ammonizione sventolata a Francese. Al 61’ Pisano innesca Prisco, Santangelo si fa trovare pronto. Qualche secondo più tardi, ingenuità per il centravanti granata che ristabilisce la parità numerica beccandosi il secondo giallo del match. Nella parte centrale della ripresa, da segnalare un tentativo di Sanguineti. La Puteolana gestisce e amministra l’1-0, il Casoria prova a pareggiare ma non trova il guizzo giusto. Termina così il confronto dello stadio Conte.