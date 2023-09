La Puteolana trema, il Pomigliano spreca: Prisco al 92' risponde a Scognamiglio

Il Pomigliano passa in vantaggio nel finale, la Puteolana trema ma riesce a pareggiare nel recupero: esordio ad alta tensione allo stadio Conte. La formazione di De Michele incassa il gol di Scognamiglio a otto dal 90’, ci pensa bomber Prisco a fare 1-1 a pochi secondi dal triplice fischio.

Partenza sprint per i Diavoli Rossi che premono subito sull’acceleratore e sfiorano il gol in avvio. Al 2’ è Tranchino ad andare vicino al vantaggio con una conclusione che si stampa sulla traversa. I padroni di casa controllano il ritmo della partita, Vitale prova ad innescare Prisco ma l’attaccante non trova l’impatto con la sfera al 15’. Passano tre minuti e Liccardi, su cross di Pesce, colpisce il pallone con la mano in area: per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta proprio Prisco che si fa neutralizzare da D’Aquino, bravo nell’intervento. Gli ospiti si vedono in avanti soltanto al 30’ con un tentativo di Iattarelli che finisce poco distante dallo specchio. Gli ultimi sussulti della frazione iniziale portano la firma di Pesce, il numero 8 però non riesce ad impensierire D’Aquino.

Il match è condizionato dal grande caldo, sono pochissime le opportunità nel corso della ripresa con l’iniziativa in apertura di Vitale: la giocata del match winner del Calise termina sul fondo. Risponde Russo per gli ospiti con una giocata debole e facile preda di Pirone. La partita resta equilibrata, poi l’episodio chiave alla mezz’ora del secondo tempo con Pesce che viene espulso per somma di ammonizioni: Puteolana costretta a giocare in dieci e Pomigliano che va a caccia del blitz. All’82’ ci pensa Scognamiglio a trovare il varco vincente, la squadra di Di Nardo passa in vantaggio. In pieno recupero però i flegrei conquistano il secondo rigore di giornata con Prisco che viene messo in giù. Dal dischetto va ancora l’attaccante che si fa perdonare l’errore precedente e ristabilisce la parità al 92’: 1-1 e game over al Conte.