Il Pompei di Maradona Jr va avanti con Guarracino, il Montecalcio pareggia con l'ex Gatta: 1-1 al Bellucci

Prima giornata del campionato di Eccellenza, il Girone A mette in vetrina la sfida tra il Pompei di Maradona Jr e il Montecalcio di Illiano. Dopo una partenza a ritmi non elevati, sale in cattedra la squadra del presidente Mango: tante occasioni prima del vantaggio firmato da Guarracino a pochi secondi dall’intervallo, nella ripresa l’ex Gatta firma il pareggio con una beffa da palla inattiva.

Sostanziale equilibrio nella prima parte dell’incontro: i padroni di casa dettano il ritmo e gestiscono il possesso, gli ospiti cercano di far male in contropiede. Velotti genera il pericolo in apertura con un traversone dalla destra, la difesa sventa la minaccia. La squadra flegrea prova a colpire al 18’ con Serrano che va via in dribbling e scarica per Gatta, la conclusione impatta sul muro rossoblù. Sul capovolgimento di fronte, Simonetti mette al centro e Caso Naturale trova la respinta di un avversario. Il pallone arriva dalle parti di Matute che spara sul fondo con il destro. Al 27’ l’ex fantasista dell’Ischia inventa per Marzano, ma Viglietti salva tutto. Passano pochi secondi e il centrocampista è costretto al cambio: scontro di gioco a metà campo, bruttissimo infortunio al braccio per il numero 18 che lascia il Bellucci in ambulanza. Al 35’ palla persa in uscita da Matute, Cirelli riceve in area e impegna Botta. Cresce l’intensità del Pompei che sfiora il gol con il tentativo a giro di Simonetti al 37’ e con il mancino di Guarracino su verticalizzazione di Tomolillo al 45’, prodigioso in questa circostanza Scolavino. I ragazzi di Maradona Jr premono e vanno vicini alla rete anche con Di Girolamo su punizione al 48’, Fiorillo si piazza sulla linea e nega la gioia. Al 50’ esulta l’impianto, Guarracino sfrutta l’assistenza di Velotti e fa 1-0 con una zampata da bomber. Poco prima dell’intervallo, Nuvoli con un sinistro deviato e Caso Naturale di testa fanno tremare la retroguardia di Illiano. Sfortunato l’ex Nocerina e Afragolese, l’incornata destinata nel sacco viene allontanata in extremis.

La ripresa si apre con una giocata di Cirelli dai trentacinque metri, il destro risulta impreciso e termina distante dalla porta. Poi nuovo brivido per il pacchetto arretrato ospite, con Caso Naturale che ci riprova di testa, ma Scolavino non rischia. Al 52’ l’autore del vantaggio prova a coordinarsi con il destro, questa volta la mira non è delle migliori. Al 55’ nuova chance per Caso Naturale che svetta ma si divora il raddoppio da distanza ravvicinata. Al 60’ il Montecalcio agguanta il pareggio e riprende il Pompei al Bellucci: l’ex Gatta sorprende Botta con un calcio piazzato da lontano, il sinistro del capitano beffa l’estremo difensore di casa. Al 66’, sugli sviluppi di un corner, l’indisturbato Simonetti mette alto di testa. Due minuti più tardi è Serrano ad andare alla conclusione senza inquadrare lo specchio. Al 75’ proteste locali dopo un intervento irregolare di Cioffi, ammonito nella frazione iniziale: il direttore di gara assegna la punizione ai rossoblù, ma non prende provvedimenti nei confronti del difensore. All’81’ destro improvviso di Varsi, traiettoria insidiosa ma i flegrei si salvano. Tanto nervosismo nel finale di match, Gatta e Caso Naturale discutono e vengono entrambi espulsi: il primo al momento del cambio, il secondo dalla panchina. Il Montecalcio chiude in inferiorità numerica e Varsi prova ad approfittare all’86’ con un tiro che fa tremare gli avversari. Il Pompei va a caccia del forcing, fino al triplice fischio non si registrano altre occasioni importanti: al triplice fischio è 1-1.

Il tabellino

Pompei: Botta, Velotti (70’ Balzano), Riccio, Di Girolamo, Tomolillo, Marzano (33’ Nuvoli), Matute, Tarascio (66’ Di Paola), Caso Naturale (66’ Varsi), Guarracino, Simonetti. A disposizione: Capece, Arrivoli, Avella, Rosito, Salvati. Allenatore: Maradona Jr

Montecalcio: Scolavino, Pollio, Cioffi, Sieno (57’ Lepre), Gatta, Fiorillo, Viglietti, Lamontagna, Cirelli (70’ D’Abronzo), Serrano (90’ Ioio), Di Lorenzo (87’ Castagna). A disposizione: Gifuni, Ferrara, Siciliano, Monga, Del Giudice. Allenatore: Illiano

Arbitro: Giuseppe Pisano di Ercolano

Marcatori: 50’ pt Guarracino (P), 60’ Gatta (M)

Ammoniti: Riccio (P), Pollio, Cioffi (M)

Espulsi: 84’ Caso Naturale dalla panchina (P) e Gatta al momento del cambio (M)