Troppo Casoria, il Rione Terra va ko: i viola vincono con un risultato tennistico, Lepre show a Bacoli

Tre reti nel primo tempo, altre tre nella ripresa. Troppo Casoria per il Rione Terra, allo stadio Chiovato di Bacoli va in scena lo show della squadra viola: gli uomini di Perrella abbattono la neopromossa di Faustino con sei gol. Una gara difficile per i flegrei che riescono a mantenere in equilibrio la sfida soltanto nelle battute iniziali, poi c’è il via allo spettacolo ospite che passa in vantaggio con una magistrale punizione di Foti alla mezz’ora di gioco. I padroni di casa provano a reagire allo svantaggio, ma Giordano prima e Lepre poi mandano in tilt gli avversari: due guizzi in pochi secondi di gioco a fine frazione, spente le speranze di Castellano e compagni. Nel secondo tempo, lo spartito non cambia e il Casoria approfitta della situazione per dilagare. Il risultato assume un carattere tennistico con un lampo di Grieco e con altri due sigilli di Lepre: il numero 9 sale a quota tre marcature di giornata e si porta a casa il pallone. Nulla da fare per il Rione Terra che non trova la rete della bandiera nel finale. Per i ragazzi di Faustino, dopo le due sconfitte in Coppa, è tempo di resettare e ripartire: il prossimo impegno sarà in trasferta contro il Real Aversa. Per la truppa di Perrella invece arriva la vittoria - con una prestazione importante - al debutto nel nuovo Girone A di Eccellenza: tra una settimana è in programma l’appuntamento con il Forio, reduce dal ko di misura contro l’Afragolese.