Il Givova Capri Anacapri piega il Quarto Afrograd: 2-0 al San Costanzo, in gol Ciranna e Buondonno

Debutto in campionato per Givova Capri Anacapri e Quarto Afrograd. Dopo gli impegni di Coppa Italia, le due squadre scendono sul terreno di gioco per affrontare la prima giornata del Girone A di Eccellenza. Al campo San Costanzo, la squadra di Rea raccoglie l'intera posta in palio con la vittoria all'inglese sulla brigata guidata da mister Platone. Gara combattuta ed equilibrata, ad esultare è la compagine isolana con le reti di Ciranna e Buondonno. La partenza però è favorevole agli ospiti che creano diversi problemi alla formazione di casa, la retroguardia azzurra è chiamata a disinnescare le iniziative avversarie. L'azione più pericolosa porta la firma di Gioielli, soltanto la traversa nega la gioia all'attaccante. Poi sale in cattedra Torino con una serie di interventi che blindano la porta. La prima occasione ghiotta per il Givova Capri Anacapri è di Luongo, ma al 37' è Ciranna a sbloccare il risultato con un diagonale chirurgico. L'undici di Rea sfiora altresì il raddoppio con Tassiero, Mola è miracoloso nella parata. Nella ripresa, gli isolani premono con maggiore insistenza e cercano il secondo gol per mettere in ghiaccio la partita. Ci prova Cacciottolo in un paio di situazioni, Giliberti invece va vicinissimo al bersaglio con una punizione. Nel finale, Ruggiero - annunciato in mattinata - confeziona l'assist a Buondonno: il centrocampista scarica un bolide dal limite che fulmina Mola e chiude i giochi. Termina 2-0 per i padroni di casa che mettono nel mirino la trasferta sul campo del Montecalcio, per il Quarto Afrograd è già tempo di pensare all'Ercolanese.