L'Afragolese batte il Real Forio e sbanca l'isola: Liccardi decide la partita del Calise

L’Afragolese si presenta al nuovo campionato di Eccellenza con una vittoria, battuto il Real Forio allo stadio Calise. L’inferiorità numerica, per ottanta minuti circa, condiziona la gara dei ragazzi di Iervolino che non riescono a replicare al vantaggio della brigata di Fabiano: sull’isola decide Liccardi al quarto d’ora.

Avvio propositivo per la squadra di casa che si affaccia nell’area avversaria con una conclusione di Filosa con il mancino, Gianfagna controlla senza particolari problemi. La risposta dei rossoblù è affidata a un traversone insidioso da parte di Navarro. Al 7’ Cabrera lancia per Guatieri che scatta a sinistra ed entra in area, la difesa chiude in maniera regolare. Passano tre minuti e Marigliano scarica una botta dal limite dell’area, Iandoli si accartoccia e blocca a terra. Il risultato si sblocca al 15’, i ragazzi di Fabiano sfruttano un piazzato e pescano Navarro sulla corsia: il fantasista mette al centro dove Liguori manca l’impatto, ma alle spalle ci arriva Liccardi che fulmina Iandoli di prima col sinistro e fa 0-1. Al 17’ l’attaccante ci riprova, questa volta scattando sul filo del fuorigioco: Boussada è puntuale nell’intervento. Sul capovolgimento di fronte, gomitata di Castagna a Vitiello: rosso diretto per il centrocampista biancoverde e grande spavento per il numero 4 che resta giù con l’ingresso immediato dello staff sanitario. Il Forio rischia al 27’ su un altro cross di Navarro, l’Afragolese gestisce e trema soltanto sul tentativo di Filosa al 38’. Il primo tempo va in archivio con un mancino impreciso di Navarro e con un tiro a giro di Liguori che termina di poco alto sopra la traversa.

La ripresa si apre con un colpo di testa largo di Liccardi, l’autore del gol poi si rende pericoloso anche al 48’ da distanza ravvicinata. Sul prosieguo dell’azione, Vitiello scarica un missile verso la porta, Iandoli si oppone. L’estremo difensore deve evitare guai altresì al 50’, due giri di lancette più tardi i rossoblù vanno vicinissimi al raddoppio sugli sviluppi di un corner. L’inferiorità numerica mette in difficoltà gli isolani che provano ad infastidire il reparto arretrato ospite con le situazioni da palla inattiva. Al 62’ verticalizzazione dalle retrovie per Liguori che spunta alle spalle della difesa e si coordina con il sinistro al volo, ma spedisce fuori. Al 64’ Sogliuzzo, appena entrato, stacca in piena area: la mira non è precisa e Gianfagna si salva. Pochi secondi dopo, Guatieri controlla dal limite ed esplode il destro, una deviazione costringe il portiere a smanacciare. Il Forio preme e al 72’ costruisce un’altra occasione, ancora dalla bandierina: Sogliuzzo prova a sfruttare il blocco dei compagni, anche questa volta l’incornata è alta. Al 78’ Visconti riceve da buona posizione e, a colpo quasi sicuro, si divora il raddoppio. Il centrocampista cerca la gioia personale all’82’, Iandoli è attento sul primo palo. Il match non regala ulteriori spunti, al triplice fischio esulta l’Afragolese: battuto il Real Forio a domicilio.

Il tabellino

Real Forio: Iandoli, Sirabella, Bousaada, Cabrera, Pistola (78’ Tomasin), Castagna, Arrulo (88’ Cerase), Arcamone (63’ Sogliuzzo), Filosa (70’ Pelliccia), Di Costanzo, Guatieri. A disp.: Musella, Aiello, Iacono, Peluso, Di Meglio. All.: Iervolino

Afragolese: Gianfagna, Di Nunzio, Vitiello, De Miranda, Marigliano, Liguori (92’ Del Mondo), Liccardi, Armeno, Cipolletta, Grieco (68’ Visconti), Navarro (84’ Dommarco). A disp.: Gaglione, Bouraoui, De Marco, Gala, Prevete. All.: Fabiano

Arbitro: Christian Messina di Castellammare di Stabia

Marcatori: 15’ Liccardi (A)

Ammoniti: Boussada, Guatieri, Arrulo (RF), Navarro, Cipolletta (A)

Espulso: 18’ Castagna (RF)