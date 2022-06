Napoli Basket, presentata la campagna abbonamenti: prezzi e promozioni

Nel corso di una conferenza stampa al Palabarbuto, il Napoli Basket ha presentato la campagna abbonamenti 2022-2023, che avrà come claim "Ricomincio da te". Sarà possibile abbonarsi alle partite interne del club partenopeo a partire dal 1° luglio.

Prezzi popolari per le tessere e sconti e promozioni per vecchi abbonati e per chi si abbonerà entro il 20 luglio.

I prezzi

Tribuna Centralissima: 540 euro, Ridotto 360 euro

Tribuna Centrale: 360 euro, Ridotto 240 euro

Tribuna Laterale: 240 euro, Ridotto 180 euro

Curva: 170 euro, Ridotto 120 euro

Gli abbonamenti ridotti sono riservati ad over 65 ed under 16. L’abbonamento ridotto riservato ai ragazzi potrà essere acquistato a partire dai 6 fino ai 16 anni. I bambini al di sotto dei 6 anni non avranno bisogno di abbonamento ed avranno la possibilità di entrare gratuitamente, ma non potranno occupare il posto a sedere.

Sconti e promozioni

Per gli abbonati che confermeranno il loro tagliando e per tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento entro il 20 luglio è previsto un ulteriore sconto.

Questi i prezzi con lo sconto:

Tribuna Centralissima: 450 euro, Ridotto 300 euro

Tribuna Centrale: 330 euro, Ridotto 200 euro

Tribuna Laterale: 220 euro, Ridotto 160 euro

Curva: 150 euro, Ridotto 100 euro.

Il presidente Grassi: "Sono convinto che i tifosi risponderanno presente"

“Per la campagna abbonamenti abbiamo scelto l’hashtag “Ricomincio da te”, richiamando Massimo Troisi, altra figura fondamentale della napoletanità. Le tre famiglie Grassi, Tavassi ed Amoroso, hanno fatto un ulteriore sforzo, anche giusto, confermando i prezzi dello scorso anno. Per coloro che confermeranno l’abbonamento e per gli abbonati che faranno la tessera entro il 20 luglio, ci sarà un ulteriore sconto. Mi aspetto che Napoli possa rispondere, almeno raddoppiando gli abbonamenti della scorsa stagione. Più di questo non possiamo fare, sono convinto che i tifosi risponderanno presente. Mi piacerebbe avere una tifoseria importante, che possa gremire il Palazzetto in tutte le gare. Solo due partite avranno prezzi singoli più alti, quelle con le squadre di Eurolega, Milano e Bologna. Per il resto prezzi uguali. Confermati i ridotti per gli under 14 ed over 65. Inviteremo le società del territorio, mettendo 200 posti a disposizione ogni partita per loro. Vorrei che la gente avesse fiducia nella società, quando facciamo le cose vengono fatte sempre dopo le giuste valutazioni. Siamo forti, convinti di poter portare avanti il progetto, per far rivivere a Napoli emozioni importanti. Dal 1° luglio sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento”.