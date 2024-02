Il Napoli Basket riscrive la storia: la GeVi batte Milano e vince la Coppa Italia

Il Napoli Basket riscrive la storia dello sport napoletano. La GeVi batte l'Olimpia Milano 72-77 nella finalissima di Torino e vince la Coppa Italia, la terza di una squadra partenopea, dopo la Partenope nel 1969 e la Carpisa di Maione nel 2006. Una partita incredibile quella giocata dai ragazzi di coach Milicic, che dopo aver eliminato Brescia e Reggio Emilia completano l'impresa facendo cadere sotto i propri colpi anche la corazzata Armani. All'Inalpi Arena esplode la gioia dei tanti tifosi azzurri presenti sugli spalti e di tutto il club partenopeo, a partire dal presidente Federico Grassi.

IL MATCH - Milicic, per la prima volta in questa final eight, ripropone lo ‘starting five’ tradizionale, con Ennis, Brown, Sokolowski, Zubcic e Owens. Milano parte forte e piazza subito un parziale di cinque punti a zero, ma Napoli reagisce prontamente e ben presto arriva alla parità nel punteggio (6-6), per poi sorpassare la squadra di Messina, la cui difesa viene puntualmente trafitta da Ennis, letteralmente scatenato. Gli azzurri chiudono i primi 10' avanti di 5 (19-24). Nel secondo quarto a Ennis si aggiunge Pullen e la GeVi allunga fino al + 9. L'Armani prova ad accorciare con Voigtmann, ma i partenopei riallungano, fino a chiudere sul + 7 all'intervallo (36-43).

La ripresa si apre subito con una schiacciata di Owens e una tripla di Zubcic, che valgono il + 12 per Napoli (36-48). Un’incredibile striscia di canestri di Nicolò Melli riporta Milano sul – 3, ma la GeVi riallunga ancora e chiude il terzo periodo avanti di 7 (53-60). Nell'ultimo quarto accade di tutto. Napoli mantiene sempre il vantaggio, fino ad arrivare al + 8 a un minuto e mezzo dal termine. Quando la coppa sempra aver ormai preso la direzione della Campania, accade l'imponderabile. Milano infila tre triple di fila e passa in vantaggio, poi Pullen da tre rimette Napoli avanti di 2 a 13'' dal termine (71-73). Milano perde palla con Napier, Sokolowski vola in lunetta e realizza due tiri liberi che valgono il + 4. Napier segna un libero, che vale il - 3, poi Ennis mette due tiri liberi e fissa il risultato sul 72-77. La festa azzurra può cominciare.