Basket, il tecnico di Venezia chiede scusa al pubblico di Napoli: cosa è accaduto

"Prima di fare i complimenti alla nostra squadra voglio, come allenatore della Reyer, chiedere scusa al pubblico, che è stato fantastico, per le reazioni dei nostri giocatori che hanno mancato di rispetto. Questa non è la mia cultura, abbiamo completamente perso la testa e dobbiamo essere più maturi e calmi. Questo non si può più ripetere, non è la cultura della Reyer che io voglio creare. Ancora una volta, scusa". Così il coach della Reyer Venezia Neven Spahija, al termine del match vinto al PalaBarbuto contro la GeVi Napoli, ha voluto chiedere scusa a fine partita al pubblico partenopeo per alcuni atteggiamenti dei suoi giocatori, soprattutto in una fase nervosa e concitata del match, come il terzo quarto.

"Per me essere sportivo è più importante di una vittoria. Complimenti alla nostra squadra perché era molto difficile vincere qui contro una formazione molto forte. Igor Milicic ha fatto un grande lavoro da quando è arrivato. Hanno provato tutto stasera: zona, press e quintetto piccolo, abbiamo risposto, ma alla fine abbiamo vinto con il nostro gioco tradizionale", ha aggiunto Spahija.