Napoli Basket, la gioia di Tariq Owens che balla scatenato dopo la vittoria della Coppa Italia | VIDEO

Tra le immagini più belle di esultanza per la vittoria della GeVi Napoli Basket in Coppa Italia, c'è quella della trascinante allegria di Tariq Owens. La Lega Basket Serie A, sui propri canali social, ha pubblicato un video in cui il lungo azzurro balla scatenato sul parquet dell'Inalpi Arena di Torino durante i festeggiamenti.

(video Instagram @legabasketa)