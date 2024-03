Basket, quarto ko di fila per la GeVi Napoli: Venezia passa al PalaBarbuto tra le polemiche per l'arbitraggio

Quarto ko di fila per la GeVi Napoli. Gli uomini di coach Milicic cadono contro la Reyer Venezia, che passa al PalaBarbuto per 90-97. Tante le polemiche per l'arbitraggio, al termine di una partita particolarmente nervosa. Ora per gli azzurri il cammino per un posto nei play off si complica. Servirà un filotto di vittorie nelle prossime partite per sperare di centrare il traguardo.

IL MATCH - Milicic ritrova Markel Brown, assente a Milano per un problema fisico. L'americano è nello starting five insieme a Ennis, Sokolowski, Zubcic e Owens. Partenza a razzo della GeVi, che piazza subito un parziale di 6-0. A 3'15 dal termine della prima frazione arriva il sorpasso di Venezia, che passa a condurre 12-15. L'attacco azzurro si inceppa e gli ospiti dilagano, chiudendo il primo periodo a + 10 (14-24).

Il secondo quarto si apre con una tripla di Pullen. Napoli torna pian piano sotto nel punteggio e una tripla da lontanissimo di Pullen a 6 minuti e mezzo dall'intervallo vale il - 3 (28-31). Una schiacciata di Zubcic vale il - 1 (30-31) e costringe Venezia al time out. A 5'34 dalla fine della frazione Owens schiaccia e subisce fallo, portando la GeVi avanti di 2 (33-31). I veneti rispondono subito con una tripla di Casarin che vale il contro sorpasso (33-34), prima di un gioco da tre punti di Kabengele. Il 21 ospite è anche l'autore della tripla che a meno di 3 minuti dall'intervallo vale il + 12 alla Reyer (35-47). Il distacco è lo stesso con il quale si va negli spogliatoi per la pausa lunga (42-54).

Al ritorno in campo salgono in cattedra gli arbitri. Falli tecnici a iosa, caos totale in campo e partita che sfugge totalmente di mano, con nervosismo crescente tra le due squadre col passare dei minuti. Owens ne fa le spese e viene espulso. Il punteggio passa in secondo piano. Venezia approfitta della situazione di confusione per consolidare il proprio vantaggio e chiudere il terzo quarto addirittura sul + 17 (62-79).

Gli uomini di Milicic partono meglio nell'ultima frazione. Due triple di fila di Brown e Ennis portano Napoli a - 9 a 7' dal termine (74-83). A 5'15 dalla sirena finale è Pullen a fare esplodere il palazzetto con una tripla che vale il - 6. Zubcic accorcia ulteriormente a 3'19 dalla fine (83-87) e il PalaBarbuto si trasforma in una bolgia. Venezia però piazza l'allungo decisivo, fino al nuovo + 9 (84-93) a 1'36 dal termine. Sul match scorrono i titoli di coda. Finisce 90-97. Per gli azzurri è il quarto ko di fila.

LO STRISCIONE DELLA CURVA PER MARIO PACIOLLA - "Dopo anni c'è ancora chi non molla. Auguri e verità per Mario Paciolla". Questo lo striscione esposto dalla Curva Est in memoria del cooperante napoletano.