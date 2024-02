Napoli Basket da sogno: gli azzurri battono Reggio Emilia e centrano la finale di Coppa Italia

La GeVi Napoli Basket scrive un altro pezzo di storia in questa stagione. La squadra partenopea, dopo aver battuto a sorpresa la capolista in campionato Brescia nei quarti di finale, elimina anche Reggio Emilia al termine di un match incredibile per capovolgimenti di fronte e centra la finalissima di Coppa Italia, proprio come 18 anni fa. Stavolta l'avversaria sarà un'altra metropoli, Milano, che nell'altra semifinale ha battuto nettamente Venezia. Una prova di cuore quella degli uomini di Milicic, che non si sono dati mai per vinti, neanche quando gli emiliani sembravano ormai ad un passo dalla vittoria sul + 12 nell'ultimo quarto dei tempi regolamentari. Già perchè è stato necessario ricorrere a un overtime per designare la vincitrice di un match dalla mille emozioni. Alla fine ad esultare sono gli azzurri, che vedono premiata la loro caparbietà e capacità di lottare.

IL MATCH - Milicic ripropone nello ‘starting five’ Biar, come contro Brescia. Stavolta, però, Zubcic c’è. La partenza azzurra, a differenza di quella contro i lombardi, è estremamente complicata. Dal tiro da tre è una debacle totale, tanto che la GeVi chiude i primi 10’ di gioco con 1 su 10. Reggio Emilia fa l’opposto e allunga presto, chiudendo la prima frazione avanti di 10 (14-24). Nel secondo quarto, come spesso accade, Napoli cambia passo grazie a Jacob Pullen. L’americano naturalizzato georgiano prende il ritmo e comincia a punire con continuità la difesa emiliana. Il parziale iniziale di 5-0 regala uno slancio importante ali uomini di Milicic, che si rifanno sotto con il passare dei minuti e riducono il gap, fino ad andare negli spogliatoi con sole due lunghezza di svantaggio (39-41).

La ripresa si apre con l’immediato pareggio di Napoli grazie al canestro di Sokolowski, poi Reggio Emilia prova nuovamente a scappare, ma la GeVi resta con pazienza in partita e chiude la terza frazione sotto di 5 (53-58). Gli ultimi 10’ di gioco sono sconsigliati ai deboli di cuore. Gli emiliani arrivano fino al + 12 (57-69) e sembrano avere ormai in mano la finale. Ma non hanno fatto i conti con il grande cuore degli uomini di Milicic e con Ennis che sale in cattedra e si scatena nella parte finale del match. Negli ultimi 120 secondi accade tutto e il contrario di tutto. Sokolowski mette la tripla del 73 pari a 16 secondi dal termine. Galloway prende il ferro sul tiro della possibile vittoria e lo stesso fa il polacco per gli azzurri. Si va all’overtime.

Reggio Emilia si riporta avanti con tre punti di Atkins, Ennis risponde con un gioco da tre punti. A 2’ dalla fine il punteggio è in equilibrio, ma a strappare il match ci pensa una tripla ‘senza senso’ di Pullen da lontanissimo. Brown finisce il lavoro iniziato dal connazionale con due canestri di fila. Il match scivola via, con gli emiliani che non trovano più il canestro. Finisce 78-87. Esplode la gioia di Napoli che potrà contende a Milano la Coppa Italia nella finalissima.

LA FINALE CONTRO MILANO - L'atto finale della Coppa Italia 2024 tra Olimpia Milano e GeVi Napoli si giocherà domenica 18 febbraio alle ore 17.45 all'Inalpi Arena di Torino.

TUTTO ESAURITO SUGLI SPALTI - Nella giornata di sabato 17 febbraio, annunciata già "sold out", erano 12.207 gli spettatori presenti sugli spalti dell'impianto piemontese. Già annunciato il tutto esaurito anche per la finalissima.