Il Napoli riparte con una vittoria: azzurri troppo forti per il neopromosso Frosinone

Il Napoli riparte con una vittoria all'esordio in campionato contro il Frosinone. Gli azzurri esordiscono con un 3-1 allo Stirpe contro la squadra di Di Francesco, grazie alla rete del momentaneo pareggio di Politano e alla doppietta del solito Osimhen. E dire che il match per gli uomini di Garcia era partito in salita, con i padroni di casa subito in vantaggio grazie ad un calcio di rigore concesso dall'arbitro Marcenaro per un fallo del neo acquisto Cajuste.

Il ricordo di Mazzone prima del match

Minuto di raccoglimento prima dell’inizio della partita per ricordare l’ex allenatore azzurro Carletto Mazzone, che si è spento nelle ultime ore ad Ascoli Piceno all'età di 86 anni. Con un messaggio pubblicato sui propri profili social ufficiali prima del match, il club partenopeo si è stretto attorno alla famiglia del tecnico romano: "Il presidente Aurelio De Laurentiis, mister Garcia, i dirigenti, i calciatori, lo staff tecnico, i collaboratori e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio e si uniscono al dolore della famiglia Mazzone per la scomparsa del caro Carlo, un vero galantuomo del calcio".

Le scelte degli allenatori

Garcia non rischia dall’inizio Mario Rui e Anguissa, reduci da infortuni, e sceglie Olivera e Cajuste tra gli undici titolari. In difesa a far coppia con Rrahmani, come previsto, c’è Juan Jesus. In avanti a sostituire l’infortunato Kvaratskhelia c’è Raspadori, titolare annunciato della vigilia dal tecnico azzurro. Sul fronte Frosinone per il tridente d’attacco Di Francesco si affida al napoletano Caso, all’ex Bayern Monaco Cuni e all’uruguaiano Baez.

Partenza in salita per il Napoli

Il campionato degli azzurri non parte nel migliori dei modi. Già al sesto l’arbitro Marcenaro fischia un penalty in favore dei padroni di casa. Cajuste in ritardo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpisce Baez. Dopo una review al Var, arriva l’ok. Sul dischetto va Harroui che spiazza Meret.

Uno-due azzurro firmato Politano-Osimhen

La reazione del Napoli è pressoché immediata, con il pareggio che arriva già al minuto. Azione convulsa e rocambolesca in area, nella quale irrompe Politano che ‘buca’ le mani a Turati e sigla la rete dell’1-1. Al 35’ il gol del sorpasso lo segna Raspadori, ma il Var annulla per fuorigioco di Cajuste. Il 2-1 arriva poco dopo, al 42’ e a segnarlo è come al solito Osimhen, che con un bolide chiude al meglio un’azione iniziata da capitan Di Lorenzo.

Ripresa in scioltezza: Osimhen chiude ogni discorso

Al rientro dagli spogliatoi Garcia lascia negli spogliatoi Cajuste, apparso un po' spaesato e già ammonito, per inserire da subito Anguissa e controllare il match. Il Frosinone ha un sussulto con Baez, che su punizione colpisce il legno, ma il Napoli gestisce al meglio la partita e al 79' chiude ogni discorso ancora con Osimhen, che in ripartenza firma la sua doppietta personale perfettamente imbeccato da Di Lorenzo.

Napoli sempre vincente all’esordio in campionato negli ultimi 7 anni

Per la settima stagione consecutiva il Napoli vince all’esordio in campionato. L’ultima volta senza vittoria alla prima in Serie A risale all’agosto 2016, quando gli azzurri di Sarri impattarono per 2-2 sul campo del Pescara.

Sfatato il ‘tabù’ Marcenaro

Gli azzurri vincono per la prima volta in campionato sotto la direzione dell’arbitro Marcenaro. Il Napoli in precedenza, infatti, aveva disputato tre gare in Serie A con il fischietto genovese con tre pareggi: Napoli-Lecce 1-1 (agosto 2022), Napoli-Salernitana (aprile 2023) e Bologna-Napoli 2-2 (maggio 2023).

Napoli ‘bestia nera’ del Frosinone in Serie A

I partenopei si confermano 'bestia nera' dei frusinati. In cinque confronti in Serie A con gli azzurri, i ciociari sono sempre usciti sconfitti.

Copertura televisiva straordinaria per il debutto dei campioni d’Italia

Copertura televisiva straordinaria per l’esordio del Napoli in campionato. Il match dello Stirpe è stato trasmesso negli Usa, in Canada, in Medio Oriente, nelle maggiori nazioni europee come Francia, Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Polonia, Svezia, Romania, Portogallo, Danimarca, Norvegia, Olanda, Macedonia, Slovacchia, Georgia, nel centro-sud America (Argentina, Brasile, Colombia, Bolivia, Cile, Cuba, Giamaica, Messico, Trinidad e Tobago, Uruguay, Ecuador, Perù e Venezuela).

Collegamenti anche in Asia (Cina, Giappone, Bangladesh, Cambogia, India, Filippine, Singapore, Thailandia) e in Africa (Angola, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Zimbawe, Zambia).

Il tabellino

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza, Harroui, Mazzitelli (75' Brescianini), Gelli, Baez (75' Canotto), Cuni (67' Borrelli), Caso (67' Kvernadze). All. Di Francesco.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (76' Mario Rui), Cajuste (46' Anguissa), Lobotka (91' Ostigard), Zielinski, Politano (76' Elmas), Osimhen, Raspadori (81' Simeone). All. Garcia

Arbitro: Marcenaro di Genova

Marcatori: 7' Harroui rig., 24' Politano, 42' e 79' Osimhen

Note: ammoniti Oyono, Lobotka, Cajuste, Olivera, Mazzitelli.