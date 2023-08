Addio a Carlo Mazzone: l'ex allenatore (anche del Napoli) aveva 86 anni

Il calcio piange la scomparsa di Carlo Mazzone. L'ex allenatore aveva 86 anni. A darne la notizia è l'edizione online de Il Messaggero.

Detentore di record di panchine in Serie A: 792 ufficiali, 797 considerando i cinque spareggi, è nella Hall of Fame del calcio italiano.

Mazzone ha allenato anche il Napoli, sebbene per pochissime partite e nella terribile stagione 1997/98, quella che vide gli azzurri retrocedere in serie B.

Fu sulla panchina azzurra per poco più di un mese, a novembre '97, nel corso dei quale i suoi giocatori collezionarono tre sconfitte in campionato (Lecce, Juve e Bologna) e una vittoria 3-0 contro la Lazio in Coppa Italia.